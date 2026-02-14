الرياض - ياسر الجرجورة في السبت 14 فبراير 2026 12:03 صباحاً - تمويل شخصي للمتقاعدين بدون كفيل وبلا رسوم إدارية: شروط وأحكام بسيطة يل 300 الف ريال بدون دفعه اولي

تمويل شخصي

يشغل العديد من الناس أمور تمويل المتقاعدين من شركة اليسر وهو التمويل الذي وفرته شركة اليسر للأشخاص المتقاعدين، ومن المعروف عن شركة اليسر أنها أحد الشركات التي توفر تمويلات للعديد من فئات المجتمع، وتأمل هذه الشركة في مساعدة الشعب السعودي من عيش حياة كريمة والتخلص من ضائقته المادية، وعبر جريدة لحظات نيوز نعرض لكم كافة المعلومات حول تمويل المتقاعدين من شركة اليسر.

طريقة الحصول تمويل المتقاعدين من شركة اليسر

وفرت شركة اليسر العديد من الطرق التي تساهم وتساعد الناس في الحصول على التمويل الذي يريدونه، وبالطبع أحد أهم هذه الطرق وأكثرها استخدامًا هي الطريقة الإلكترونية، خطوات هذه الطريقة تتمثل فيما يلي:

في البداية يجب الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بطلب التمويل من شركة اليسر “من هنا“. من ثم يتم تحديد نوع الطلب المتقدم. بعدها تكتب الاسم الكامل لمتقدم طلب التمويل. بعد ذلك ستدخل رقم الهوية وكافة البيانات المطلوبة بشكل سليم. من ثم يلزم أن تحدد الغرض من التمويل. بعد ذلك ستحدد جهة العمل وقيمة الراتب الذي تريد الحصول عليه. في هذه الخطوة ستكتب الرمز الظاهر أمامك في الصورة. ستقوم بالموافقة على جميع الشروط والأحكام بعد قراءتها. بعد ذلك ستضغط على خيار إرسال.

شروط الحصول تمويل المتقاعدين من شركة اليسر

يلزم أن يستوفى المتقدمين على هذا التمويل العديد من الشروط والمتطلبات الهامة التي وضحتها شركة اليسر، كما إنها تقدم بعض التسهيلات في هذه الشروط، وأبرز هذه الشروط فيما يلي:

أن يكون للمتقدم على تمويل المتقاعدين من شركة اليسر يحصل على دخل لا يقل عن 1985 ريال سعودي شهريًا.

يشترط ألا يتجاوز عمر المتقدم للتمويل الـ 70 عام.

يلزم أن تقدم هوية وطنية للمتقدم وأن تكون سارية المفعول.

يجب أن يقدم العميل المتقاعد العنوان الوطني الخاص به في المملكة العربية السعودية.

ينبغي أن يقدم خطاب تعريفي معد بالصيغة المعتمدة.

مزايا الحصول تمويل المتقاعدين من شركة اليسر

يوفر تمويل المتقاعدين التي تطرحه شركة اليسر العديد من المزايا للحاصلين عليه أو المتقدمين له، وأبرز هذه المزايا نوضحها لكم فيما هو آتي:

يطابق تمويل المتقاعدين كافة الأحكام الخاصة بالشريعة الإسلامية السعودية.

لا يحتاج هذا التمويل إلى دفعة أولى عند التقديم.

لا يحتاج هذا التمويل إلى وجود كفيل أو ضامن.

يتم العفو عن باقي المديونية في حالة الوفاة أو العجز.

توفر الشركة مركز اتصال مخصص لأصحاب تمويل المتقاعدين.

تقدم الشركة أيضًا كلفة تأمين حصرية لأصحاب هذا التمويل.

عرضنا للتو المعلومات التي تخص تمويل المتقاعدين من شركة اليسر، ووجدنا أن هذا التمويل من أفضل التمويلات التي تمنحها شركة اليسر، كما إنها تسعى بطرح العديد من التمويلات بغرض مساعدة الشعب السعودي على عيش حياة كريمة.