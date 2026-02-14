الرياض - ياسر الجرجورة في السبت 14 فبراير 2026 12:03 صباحاً - تُعد طريقة طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي السعودي سهلة وبسيطة، حيث إن الديوان الملكي بمثابة مكتب تنفيذي للملك سلمان بن عبد العزيز، ويكون الرابط الرئيسي بين المؤسسات الحكومية وملك السعودية، ويتمكن المواطنين من الحصول على مساعدة مالية من خلاله، وعن طريق موقع لحظات نيوز سوف نتناول الحديث حول خطوات طلب المساعدة المالية.

طريقة طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي السعودي

يقوم الديوان الملكي في المملكة العربية السعودية بتقديم العديد من المساعدات والخدمات لجميع المواطنين السعوديين من قضاياهم، وذلك من أجل التخفيف من عليهم بعض مصاعب الحياة.

لذلك يُريد العديد من الأشخاص معرفة طريقة طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي السعودي، فنوضح خطوات التقديم بالتفصيل من خلال النقاط الآتية:

الذهاب مباشرةً إلى الموقع الرسمي للديوان الملكي “من هنا“. من ثم النقر على أيقونة “بدء الخدمة”. بعد ذلك الدخول إلى موقع الإمارة. ثم النقر على خانة “الخدمات الإلكترونية”. سوف يُطلب اختيار نوع المساعدة المُراد الحصول عليها. من ثم تسجيل كافة البيانات والمعلومات المطلوبة في الحقول المخصص لها بشكل صحيح ودقيق. في حال وجود مستندات ووثائق تُثبت استحقاق المساعدة المالية من الديوان يتم إرفاقها مع طلب المساعدة. في النهاية يتم رفع صورة للهوية الوطنية، والنقر على خانة “تقديم الطلب”.

كيفية كتابة طلب المساعدة من الديوان الملكي السعودي

بعد الإلمام بطريقة طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي السعودي بالتفصيل، فمن الجدير بالذكر أن هناك طريقة مُعينة يتم من خلالها كتابة طلب المساعدة المُراد تقديمه إلى الديوان الملكي في المملكة العربية السعودية، وهذا يتمثل فيما يلي:

بدء نموذج طلب المساعدة بقول “بسم الله الرحمن الرحيم”.

من ثم إلقاء التحية إلى خادم الحرمين الشريفين.

التقديم بطلب المساعدة المُراد الحصول عليه.

عرض تفاصيل الظروف المُحيطة التي جعلت المواطن بحاجة إلى الحصول على المساعدة.

في ختام الطلب يتم تقديم شكر خاص لخادم الحرمين الشريفين.

في نهاية الطلب يتم كتابة اسم المُتقدم بالطلب ورقم الهاتف المحمول وعنوانه.

مهام الديوان الملكي السعودي للمساعدات

إن الديوان الملكي السعودي يُتيح الكثير من المساعدات لجميع المواطنين السعوديين، والتي تساهم بشكل كبير في تخفيف مصاعب الحياة على كافة المحتاجين لتلقي الدعم والمساعدة من خلال هذا الديوان، ومن ضمن المساعدات التي يمنحها ما يلي:

المنح السكنية: يستطيع المواطن الذي لا يملك مسكن جيد ومناسب للعيش التقدم إلى الديوان الملكي بطلب من أجل الحصول على أراضي سكنية.

يستطيع المواطن الذي لا يملك مسكن جيد ومناسب للعيش التقدم إلى الديوان الملكي بطلب من أجل الحصول على أراضي سكنية. المساعدات المالية: يُقدم الديوان الملكي العديد من المساعدات المالية التي يتمكن المواطنين من الاستفادة منها، فيتم الحصول على المساعدات بواسطة تقديم طلب أو برقية للديوان الملكي يوضح فيها عدم القدرة على سداد إحدى القروض من بنك التسليف.

يُقدم الديوان الملكي العديد من المساعدات المالية التي يتمكن المواطنين من الاستفادة منها، فيتم الحصول على المساعدات بواسطة تقديم طلب أو برقية للديوان الملكي يوضح فيها عدم القدرة على سداد إحدى القروض من بنك التسليف. الإفراج عن المساجين: يساهم الديوان الملكي في مساعدة المواطنين المساجين في الحصول على الإفراج وإسقاط حق الدولة عنهم، وهذا لمن يراه الديوان مظلومًا فعلًا.

شروط الحصول على المساعدات من الديوان الملكي السعودي

تجدر الإشارة إلى أن الديوان الملكي السعودي قام بالإعلان عن عدة شروط وضوابط يجب استيفاؤها أولًا حتى يُقبل طلب المساعدة المالية المُقدم إليه، ونذكر تلك الشروط عبر النقاط التالية:

يُشترط أن يكون المُتقدم حامل الجنسية السعودية.

من الضروري ألا يمتلك الشخص المُتقدم أي أصول ذات قيمة عالية.

أن يكون المُتقدم من الأسر محدودة الدخل.

أن يكون المُتقدم مُقيم دائم داخل حدود المملكة العربية السعودية.

قدمت الحكومة السعودية العديد من المساعدات لعدة فئات من المجتمع السعودي، ومنها مساعدات مالية وأخرى عينية، ويتم تقديمها من خلال الديوان الملكي السعودي، فتم التصريح من قِبل خادم الحرمين الشريفين بإمكانية التسجيل في الديوان وتلقي الدعم المناسب.

أسئلة شائعة

كيف يمكن التواصل مع الديوان الملكي السعودي؟

الاتصال من داخل المملكة 8004000000، ومن خارجها 920030003.

ما هي أبرز الحالات المُستحقة لدعم ومساعدة الديوان الملكي السعودي؟

الأشخاص الذين فقدوا عملهم، وغير القادرين على سداد الديون.

هل يستطيع الأشخاص الذين تعرضوا إلى حادث أدى إلى إصابات جسدية تلقي مساعدات الديوان الملكي؟

نعم يمكن.