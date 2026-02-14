أعلنت المملكة العربية السعودية أنه سوف يتم تعديل تعريفة الكهرباء بداية من الشهر المقبل

الرياض - ياسر الجرجورة في السبت 14 فبراير 2026 01:10 صباحاً - الرئيسيةاخبار السعوديةأعلنت المملكة العربية السعودية أنه سوف يتم تعديل تعريفة الكهرباء بداية من الشهر المقبل

الكهرباء هي واحدة من أهم الطاقات التي لا يمكن الاستغناء عنها من قبل أي فرد في كل شيء مما حولنا حيث أصبح الآن كل شيء يرتبط ارتباطا وثيقا به كذلك يسعى العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن معرفة آخر المستجدات التي تخص أسعار التعريفية والكهرباء خاصة بعد أن أعلنت الشركة الخاصة بالكهرباء السعودية على بوابتها الرسمية عن وجود بعض التعديلات في أسعار تعريفة الكهرباء وذلك بداية من الشهر المقبل.

تعريفة الكهرباء في السعودية لعام 2026

قد تمت الإعلان عن بعض التعديلات في أسعار تعريفة الكهرباء من قبل شركة الكهرباء السعودية وذلك بداية من الشهر المقبل بالسعودية حيث يتم تقسيم الأسعار الاستهلاكية وفقا لشرائح معينة وهي كالآتي:

تأتي الشريحة الأولى والتي تخص المستهلكين الذين لم يتجاوز واحد الاستهلاك الشهري عن 6000 كيلو وات في الساعة وذلك تلك الفئة لم يتم محاسبتها ب20 هللة لكل كيلو واط في الساعة.

الشريحة الثانية وتلك الشريحة التي تخص المستهلكين الذين يتجاوزون لحد للاستهلاك الشهري لهما عن 6000 كيلو واط وتلك الأفراد يكونون مستهلكين ويتم محاسبتهم ب30 هلله لكل كيلو واط.

سعر الكيلو واط للكهرباء في السعودية لعام 2026

أعلنت شركة الكهرباء عن سعر الكيلو واط في السعودية لعام 2026 وهو كالآتي: