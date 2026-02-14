الرياض - ياسر الجرجورة في السبت 14 فبراير 2026 02:16 صباحاً - ما هي الاوراق المطلوبة لاستخراج رخصة دولية اون لاين ورسوم الاستخراج؟ وما شروط استخراج رخصة القيادة الدولية؟ فنظرًا إلى أن الرخصة الدولية من المستندات الهامة التي يحتاج لها الشخص عند السفر خارج دولته، فسنحرص اليوم من خلال موقع لحظات نيوز على عرض أبرز المعلومات التي تتعلق بهذه الرخصة.

الاوراق المطلوبة لاستخراج رخصة دولية اون لاين ورسوم الاستخراج

يوجد مجموعة من الأوراق التي يجب تقديمها لكي يتم استخراج رخصة دولية بصورة إلكترونية، وتلك الأوراق تتمثل فيما يلي:

الأصل من رخصة القيادة المصرية بشرط أن تكون سارية لمدة عام على الأقل.

نسخة من رخصة القيادة.

الأصل من جواز السفر ويجب أن يكون ساري الصلاحية.

بطاقة الرقم القومي.

نسخة من بطاقة الرقم القومي.

صورتان شخصيتان مقاس 4×6 حديثتان.

شهادة التحريات عن رخصة القيادة وتكون من مكتب الإدارة العامة للمرور.

يتم سحب طلب لاستخراج رخصة القيادة الدولية، وذلك بعد أن يتم سداد رسوم بقيمة 550 جنيه، ويكون مكتوب بها الاسم باللغة العربية وذلك تبعًا لما هو موجود في جواز السفر.

يتم دفع رسوم غلاف بقيمة 10 جنيهات.

رسوم استخراج الرخصة الدولية

في إطار معرفة الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة دولية اون لاين ورسوم الاستخراج، نجد أن رسوم استخراج الرخصة الدولية 260 جنيه مصري، ومدة سريان هذه الرخصة عام واحد.

تعليمات مهمة لحاملي رخصة القيادة الدولية

في سياق عرض الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة دولية اون لاين ورسوم الاستخراج فيجب العلم أنه يوجد مجموعة من التعليمات الهامة التي يجب أخذها بعين الاعتبار، وذلك من قبل أي شخص حامل لرخصة القيادة الدولية، وتلك التعليمات تتمثل فيما يلي:

استخدام الرخصة في مختلف الدول ولكن بشرط أن يكون دخول الدولة بتأشيرة السياحة أو بهدف الإقامة أو في حالة السفر بري من دولة إلى أخرى، ويتم استخدام تلك الرخصة في الدول التي يتم المرور بها.

لا يُمكن القيادة في مصر باستخدام لرخصة الدولية.

من الضروري إصدار الرخصة الدولية عندما تكون الرخصة المصرية للقيادة سارية، لمدة تصل إلى أكثر من عام، وما دون ذلك يجب أن يتم تجديد الرخصة في البداية ومن ثمَّ إصدار الرخصة الدولية.

يتم إصدار رخصة القيادة بعد أن تنتهي، وهذا يكون من داخل مصر فقط، حيث لا بُمكن إصدارها من أي نادي من نوادي السيارات الموجودة خارج مصر.

شروط استخراج رخصة قيادة دولية في مصر

هناك مجموعة من الشروط التي يجب الالتزام بها لكي يتم التمكن من استخراج رخصة قيادة، وتلك الشروط تأتي متمثلة فيما يلي من نقاط:

يلزم على مقدم الطلب ألا يقل عمره عن 18 عام، وذلك كحد أدنى لاستخراج رخصة القيادة.

تضمين كافة المستندات والأوراق التي يتم تقديمها، حيث إنها الدليل في استيفاء كافة الشروط التي يتم تحديدها من قبل الاتحاد الدولي.

على السائق أن يكون مالك لعنوان بريد إلكتروني فعال، لكل يتمكن من استقبال الإشعارات المختلفة لقبول الطلب أو رفضه من خلال البريد.

يتم التحقق من كافة الأوراق والمستندات المُقدمة.

عدد 2 صورة شخصية مع الحرص على أن تكون تلك الصور حديثة وواضحة.

على الشخص الذي يرغب في الحصول على رخصة قيادة دولية أن يكون لديه رخصة القيادة الفعلية في بلده مع الحرص على أن تكون الرخصة غير منتهية الصلاحية.

في حالة أن يتم قبول الطلب، يلزم على الشخص أن يتوجه لسداد الرسوم، وبالتالي القدرة على متابعة إجراءات إصدار الرخصة.

عند الرغبة في استرداد الأموال، فيكون من اللازم أن يتم رفع طلب الاسترداد وذلك في خلال الـ 30 يوم كحد أقصى، ولا يحق له الاسترداد بعد هذه الفترة.

الرخصة الدولية في مصر لا تنوب عن الرخصة المحلية، ولا بُد أن يكون لدى الشخص رخصة محلية داخل الدولة، وفي حالة الرغبة في استخراج رخصة دولية يجب تقديم كافة الأوراق والمستندات مع الالتزام بالشروط الدقيقة.

أسئلة شائعة

متى يبدأ تقديم طلبات استخراج رخصة دولية؟

يبدأ تقديم طلبات استخراج رخصة قيادة دولية من الساعة 9:30 صباحًا وحتى الساعة 3 عصرًا، ولا يُمكن قبول الطلبات بعد هذا.

ما عدد الدول التي تصلح فيها الرخصة الدولية لاستخدام؟

تصلح للاستخدام في 150 دولة.