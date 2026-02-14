الرياض - ياسر الجرجورة في السبت 14 فبراير 2026 03:03 صباحاً - الرئيسيةاخبار السعودية“طريقة تفعيل المحفظة” استفد من مميزات المحفظة في بنك الراجحي وادخر بكل سهولة

“طريقة تفعيل المحفظة” استفد من مميزات المحفظة في بنك الراجحي وادخر بكل سهولة

“طريقة تفعيل المحفظة” استفد من مميزات المحفظة في بنك الراجحي وادخر بكل سهولة الآن، فهذه المحافظة تساعد العملاء على المضاربة في سوق العمل السعودي، ويُعد بنك الراجحي من أفضل البنوك في المملكة العربية السعودية، ويعمل على تقديم مجموعة مميزة من الخدمات لجميع عملائه؛ لهذا عن طريق موقع لحظات نيوز سنعرض طريقة تفعيل محفظة الراجحي.

“طريقة تفعيل المحفظة” استفد من مميزات المحفظة في بنك الراجحي وادخر بكل سهولة

أتاح بنك الراجحي طريقة تفعيل المحفظة الخاصة به بدون أي مجهود عبر الإنترنت؛ من أجل توفير الوقت على العملاء، وتتمثل خطوات تفعيل المحفظة فيما يلي:

عند استلام بطاقة او محفظة الراجحي يجب الانتظار لمدة 24 ساعة على الأقل قبل القيام بالتفعيل. من ثم يتصل صاحب المحفظة برقم بنك الراجحي “8001246666”. سوف يُطلب النقر على رقم “3” من أجل التحويل إلى قسم البطاقات الائتمانية. يتم التحدث مع خدمة العملاء من أجل تفعيل وتنشيط المحفظة المالية. بعد الاتصال بخدمة العملاء سيتم تفعيل المحفظة ويُطلب آخر 4 أرقام في الهوية الوطنية بغرض ضمان الأمان والخصوصية. من الضروري شحن البطاقة أو المحفظة بمبلغ لا يقل عن 100 ريال سعوديًا؛ لكي يتم خصم الاشتراك.

اقرأ أيضًا: برنامج تساهيل من مصرف الراجحي اشتري بالبطاقات الائتمانية

مميزات بطاقة فيزا الراجحي

في إطار عرض طريقة تفعيل المحفظة بالتفصيل، فلا بد من توضيح مزايا تلك المحفظة، ومن مميزاتها ما يلي:

توفر إمكانية التقديم والحصول على البطاقة عن طريق الإنترنت عبر خدمة مباشر الأفراد.

تُتيح الطلب والاستلام في ذات اليوم.

استلام الفيزا بدون الذهاب إلى فرع البنك، وهذا عبر طلب استلام الفيزا خلال الشحن إلى المنزل.

يتمتع حامل المحفظة بالحصول على خصومات كبيرة في الكثير من أماكن التسويق.

إتاحة فرصة التسوق والشراء عن طريق مواقع التسوق الإلكترونية بكل سهولة.

الحصول على المحفظة بدون الحاجة إلى الحصول على أي موافقة انتمائية.

لا تحتاج إلى أي شروط من أجل تفعيل المحفظة، فقط يتم التقديم عليها.

يوفر بنك الراجحي المحفظة المالية لكافة عملائه، وذلك بغرض تسهيل إجراء العديد من عمليات الشراء والادخار بشكل بسيط وجيد للغاية، ولكن عند الحصول على المحفظة يتوجب على العميل تفعيلها لبدء استخدامها.