الرياض - ياسر الجرجورة في السبت 14 فبراير 2026 04:09 صباحاً - رقم الاسعاف تبوك المجاني الموحد يُتاح التواصل معه داخل نطاق المملكة، فمن الضروري أن يكون كل مواطن ومقيم على علم برقم الإسعاف السعودي بجانب كافة الأرقام الخاصة بالطوارئ المختلفة في أرجاء مدن المملكة العربية ، وذلك لتسهيل الحصول على العون في الوقت المناسب؛ لذلك عن طريق موقع لحظات نيوز سنعرض رقم الإسعاف في تبوك.

رقم الاسعاف تبوك المجاني الموحد

قامت المملكة العربية السعودية بتخصيص رقم مجاني وموحد خاص بالإسعاف في كافة مناطق السعودية، ليكون لكل منطقة رقم مخصص لها مُتاح طوال أيام الأسبوع على مدار الساعة، ورقم الاسعاف تبوك المجاني الموحد هو 997.

رقم الإسعاف تبوك الشركات الخاصة

هناك بعض الشركات الخاصة التي تُتيح خدمات الإسعافات وكذلك إرسال الإسعاف في عدة حالات تتطلب ذلك، ولكنها غير مجانية، ومنها ما يلي:

اسم الشركة العنوان رقم الإسعاف
مركز إسعاف الجامعة Tabuk 47731, Saudi Arabia 966557108977
مركز إسعاف الهلال الأحمر ——- 19971 – 966533889977
مركز إسعاف المصيف ——– 22525234 / 22572002

أرقام الطوارئ المهمة في السعودية

توجد مجموعة من الأرقام المهمة التي ينبغي على كل مواطن ومقيم في المملكة العربية السعودية معرفتها، والتي قد يحتاجها في الطوارئ، ومن تلك الأرقام ما يلي:

الخدمة رقم الاتصال
الشرطة 999
الدفاع المدني 998
أمن الطرق 996
حوادث المرور 993
الطوارئ – مكتب الوفيات 990
خفر السواحل 994
الكوارث الطبيعية 966
مخالفات التجارة 1900
الاستخبارات العامة 985
الجمارك السعودية 1918
الإسعاف الطائر 123
التبليغ عن مخالفات أنظمة العمل والإقامة 989
الخطوط السعودية 920022222
شكاوى البنوك لدى البنك المركزي السعودي 8001256666
طوارئ الكهرباء 933
نزاهة 19991
وزارة الصحة 937
مكافحة المخدرات 995

نجحت المملكة العربية السعودية في تخصص عدد من الأرقام المهمة الخاص بالطوارئ في الدولة، ولكل مدينة ومحافظة رقم خاص بها، وبالتالي تسهيل تلقى المساعدة والعون في أي وقت بشكل سريع قبل تفاقم المشكلة.

