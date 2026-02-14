الرياض - ياسر الجرجورة في السبت 14 فبراير 2026 04:09 صباحاً - رقم الاسعاف تبوك المجاني الموحد يُتاح التواصل معه داخل نطاق المملكة، فمن الضروري أن يكون كل مواطن ومقيم على علم برقم الإسعاف السعودي بجانب كافة الأرقام الخاصة بالطوارئ المختلفة في أرجاء مدن المملكة العربية السعودية، وذلك لتسهيل الحصول على العون في الوقت المناسب؛ لذلك عن طريق موقع لحظات نيوز سنعرض رقم الإسعاف في تبوك.

رقم الاسعاف تبوك المجاني الموحد

قامت المملكة العربية السعودية بتخصيص رقم مجاني وموحد خاص بالإسعاف في كافة مناطق السعودية، ليكون لكل منطقة رقم مخصص لها مُتاح طوال أيام الأسبوع على مدار الساعة، ورقم الاسعاف تبوك المجاني الموحد هو 997.

رقم الإسعاف تبوك الشركات الخاصة

هناك بعض الشركات الخاصة التي تُتيح خدمات الإسعافات وكذلك إرسال الإسعاف في عدة حالات تتطلب ذلك، ولكنها غير مجانية، ومنها ما يلي:

اسم الشركة العنوان رقم الإسعاف مركز إسعاف الجامعة Tabuk 47731, Saudi Arabia 966557108977 مركز إسعاف الهلال الأحمر ——- 19971 – 966533889977 مركز إسعاف المصيف ——– 22525234 / 22572002

أرقام الطوارئ المهمة في السعودية

توجد مجموعة من الأرقام المهمة التي ينبغي على كل مواطن ومقيم في المملكة العربية السعودية معرفتها، والتي قد يحتاجها في الطوارئ، ومن تلك الأرقام ما يلي:

الخدمة رقم الاتصال الشرطة 999 الدفاع المدني 998 أمن الطرق 996 حوادث المرور 993 الطوارئ – مكتب الوفيات 990 خفر السواحل 994 الكوارث الطبيعية 966 مخالفات التجارة 1900 الاستخبارات العامة 985 الجمارك السعودية 1918 الإسعاف الطائر 123 التبليغ عن مخالفات أنظمة العمل والإقامة 989 الخطوط السعودية 920022222 شكاوى البنوك لدى البنك المركزي السعودي 8001256666 طوارئ الكهرباء 933 نزاهة 19991 وزارة الصحة 937 مكافحة المخدرات 995

نجحت المملكة العربية السعودية في تخصص عدد من الأرقام المهمة الخاص بالطوارئ في الدولة، ولكل مدينة ومحافظة رقم خاص بها، وبالتالي تسهيل تلقى المساعدة والعون في أي وقت بشكل سريع قبل تفاقم المشكلة.