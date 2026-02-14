الرياض - ياسر الجرجورة في السبت 14 فبراير 2026 04:09 صباحاً - رقم الاسعاف تبوك المجاني الموحد يُتاح التواصل معه داخل نطاق المملكة، فمن الضروري أن يكون كل مواطن ومقيم على علم برقم الإسعاف السعودي بجانب كافة الأرقام الخاصة بالطوارئ المختلفة في أرجاء مدن المملكة العربية السعودية، وذلك لتسهيل الحصول على العون في الوقت المناسب؛ لذلك عن طريق موقع لحظات نيوز سنعرض رقم الإسعاف في تبوك.
رقم الاسعاف تبوك المجاني الموحد
قامت المملكة العربية السعودية بتخصيص رقم مجاني وموحد خاص بالإسعاف في كافة مناطق السعودية، ليكون لكل منطقة رقم مخصص لها مُتاح طوال أيام الأسبوع على مدار الساعة، ورقم الاسعاف تبوك المجاني الموحد هو 997.
رقم الإسعاف تبوك الشركات الخاصة
هناك بعض الشركات الخاصة التي تُتيح خدمات الإسعافات وكذلك إرسال الإسعاف في عدة حالات تتطلب ذلك، ولكنها غير مجانية، ومنها ما يلي:
|اسم الشركة
|العنوان
|رقم الإسعاف
|مركز إسعاف الجامعة
|Tabuk 47731, Saudi Arabia
|966557108977
|مركز إسعاف الهلال الأحمر
|——-
|19971 – 966533889977
|مركز إسعاف المصيف
|——–
|22525234 / 22572002
أرقام الطوارئ المهمة في السعودية
توجد مجموعة من الأرقام المهمة التي ينبغي على كل مواطن ومقيم في المملكة العربية السعودية معرفتها، والتي قد يحتاجها في الطوارئ، ومن تلك الأرقام ما يلي:
|الخدمة
|رقم الاتصال
|الشرطة
|999
|الدفاع المدني
|998
|أمن الطرق
|996
|حوادث المرور
|993
|الطوارئ – مكتب الوفيات
|990
|خفر السواحل
|994
|الكوارث الطبيعية
|966
|مخالفات التجارة
|1900
|الاستخبارات العامة
|985
|الجمارك السعودية
|1918
|الإسعاف الطائر
|123
|التبليغ عن مخالفات أنظمة العمل والإقامة
|989
|الخطوط السعودية
|920022222
|شكاوى البنوك لدى البنك المركزي السعودي
|8001256666
|طوارئ الكهرباء
|933
|نزاهة
|19991
|وزارة الصحة
|937
|مكافحة المخدرات
|995
نجحت المملكة العربية السعودية في تخصص عدد من الأرقام المهمة الخاص بالطوارئ في الدولة، ولكل مدينة ومحافظة رقم خاص بها، وبالتالي تسهيل تلقى المساعدة والعون في أي وقت بشكل سريع قبل تفاقم المشكلة.