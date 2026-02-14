الرياض - ياسر الجرجورة في السبت 14 فبراير 2026 04:09 صباحاً - كيف افتح سجل تجاري بالسعودية

كيف أفتح سجل تجاري في السعودية حيث أنه لا يمكنك ممارسة أي تجارة في السعودية وانت لا تمتلك أي سجل تجاري لمؤسسة أو لشركة وبفضل التقدم التي وصلت له السعودية يمكنك الان اصدار سجل تجاري في دقائق فقط

نقاط حل السجل التجاري

وزارة التجارة هي المسئولة عن فتح السجل التجاري

يجب عليك امتلاك حساب أبشر لأنك سوف تحتاج للدخول إلى خدمة إصدار سجل من بوابة النفاذ الوطني الموجود في أبشر

يمكن للتاجر أن يسجل إلكترونيا بدون الحاجة لأي فرع من فروع الوزارة

فترة إصدار السجل التجاري سريعة بمجرد الموافقة على الطلب

من خلال موقع وزارة التجارة بإمكانك إصدار سجل تجاري.

أو من خلال منصة مراس يمكنك إصدار سجل تجاري حيث يمكنك الحصول على جميع التراخيص فأدى ذلك إلي أن كثير من رجال الأعمال لجأوا إليها

ما هي رسوم السجل التجاري

حيث أنها 200 ريال في السنة الواحدة تضاف إليها رسوم الغرفة حسب نشاطك التجاري، ويوجد أيضاً 100 ريال للسجل الفرعي مضاف عليها رسوم الغرفة أيضاً

ماهي خطوات فتح السجل التجاري في المملكة العربية السعودية

هناك مجموعة من الخطوات الواجب أتباعها حتي تتمكن من استخراج السجل التجاري إلكترونياً وهي: