الرياض - ياسر الجرجورة في السبت 14 فبراير 2026 04:09 صباحاً - كيف افتح سجل تجاري بالسعودية
كيف أفتح سجل تجاري في السعودية حيث أنه لا يمكنك ممارسة أي تجارة في السعودية وانت لا تمتلك أي سجل تجاري لمؤسسة أو لشركة وبفضل التقدم التي وصلت له السعودية يمكنك الان اصدار سجل تجاري في دقائق فقط
نقاط حل السجل التجاري
- وزارة التجارة هي المسئولة عن فتح السجل التجاري
- يجب عليك امتلاك حساب أبشر لأنك سوف تحتاج للدخول إلى خدمة إصدار سجل من بوابة النفاذ الوطني الموجود في أبشر
- يمكن للتاجر أن يسجل إلكترونيا بدون الحاجة لأي فرع من فروع الوزارة
- فترة إصدار السجل التجاري سريعة بمجرد الموافقة على الطلب
- من خلال موقع وزارة التجارة بإمكانك إصدار سجل تجاري.
- أو من خلال منصة مراس يمكنك إصدار سجل تجاري حيث يمكنك الحصول على جميع التراخيص فأدى ذلك إلي أن كثير من رجال الأعمال لجأوا إليها
ما هي رسوم السجل التجاري
حيث أنها 200 ريال في السنة الواحدة تضاف إليها رسوم الغرفة حسب نشاطك التجاري، ويوجد أيضاً 100 ريال للسجل الفرعي مضاف عليها رسوم الغرفة أيضاً
ماهي خطوات فتح السجل التجاري في المملكة العربية السعودية
هناك مجموعة من الخطوات الواجب أتباعها حتي تتمكن من استخراج السجل التجاري إلكترونياً وهي:
- يجب عليك الدخول على خدمة فتح السجل التجاري
- ثم الضغط على أيقونة الدخول إلى نظام حيث يمكنك أيضاً الدخول عن طريق منصة أبشر أختار بوابة النفاذ الوطني
- يجب الضغط على سجلاتي
- ثم اضغط على سجل تجاري
- كتابة اسمك الشخصي أو اسم المحجوز لكي تحد نوع السجل التجاري بإمكانك حجز اسم تجاري مجاناً
- حد النشاط الأول والثاني والثالث
- لا يمكن في المستوي الاول والثاني تحديد أكثر من نشاط لكن يمكنك فعلها في المستوى الثالث
- يجب عليك تحديد مدة السجل التجاري ويقال أن مدة السجل تصل من سنة إلى خمس سنوات
- يجب عليك كتابة البيانات مثل السنة المالية وعنوان المؤسسة أو الشرك ورأس المال وبيانات الإتصال
- سيتم إخراج الفاتورة لذلك يجب عليه سداد فاتورة السجل خلال خدمة سداد
- أخيراً يمكنك طباعة السجل التجاري