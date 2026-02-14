سلم رواتب ماكدونالدز 1447 مع الزيادات والعلاوات السنوية

الرياض - ياسر الجرجورة في السبت 14 فبراير 2026 04:09 صباحاً - ما هو سلم رواتب ماكدونالدز؟ وما هي مميزات العمل في ماكدونالدز؟ توفر شركة الوجبات السريعة والمطاعم ماكدونالدز العديد من الوظائف للعديد من الأفراد برواتب مجزية ومزايا جيدة، حيث سنعرض عبر جريدة لحظات نيوز رواتب العاملين في مطاعم ماكدونالدز والمزايا التي يحصل عليها الموظفين.

سلم رواتب ماكدونالدز

مطعم ماكدونالدز من اشهر مطاعم الوجبات السريعة يحتاج إلى طاقم عمل وفريق مجهز لتقديم الوجبات، وتغطية خدمات التوصيل، حيث تعلن إدارة المطعم بين الحين والآخر عن وجود وظائف شاغرة للجنسين، وتعرض الرواتب الخاصة بالعمل وتتضح في الأتي:

1- رواتب ماكدونالدز للموظفين

من الجدير بالذكر أن الموظفين العاملين في الفروع يحصلون على الرواتب التالية:

راتب طاقم الخدمة هو 5000 ريال سعودي.

راتب مدرب طاقم العمل 5250 ريال سعودي.

راتب مشرف الوردية 6100 ريال سعودي.

راتب مساعد المدير الثاني 6500 ريال سعودي.

راتب مساعد مدير أول 7100 ريال سعودي.

راتب مدير المطعم 7700 ريال سعودي.

2- رواتب الطلاب في ماكدونالدز

توفر العديد من فروع ماكدونالدز فرص العمل للطلاب ويحصلون على رواتب التالية:

تختلف رواتب الطلاب العاملين في ماكدونالدز عن القيمة التي يستحقها الخريجين.

تختلف الرواتب باختلاف المستوى التعليمي الذي حصل عليه الموظف.

تتراوح رواتب الطلاب بين 5000 إلى 7700 ريال سعودي.

يحصل على إجازة يومين في الأسبوع مع الإجازات السنوية.

الحاصلين على شهادة البكالوريوس يحصلون على راتب يتخطى الـ8000 ريال سعودي.

3- رواتب الدوام الجزئي في ماكدونالدز

توفر بعض الفروع العمل بنظام الدوام الجزئي، حيث يحضر العمال على الرواتب التالية:

تتشابه بالنسبة للعاملين بدوام جزئي مع رواتب الطلاب حيث تتراوح بين 5000 إلى 7700 ريال سعودي.

وجود مرونة في ساعات العمل.

يحصلون على حوافز شهرية.

مميزات العمل في ماكدونالدز

يحصل العامل في فروع ماكدونالدز في السعودية على العديد من المزايا التي تتمثل في النقاط التالية:

مرونة في ساعات العمل فهي تتحدد حسب حاجة المطعم ولا تتخطى 8 ساعات في اليوم.

وجبة يومية تصف للموظف في ماكدونالدز.

يوفر المطعم فرصة تدريب قبل التوظيف مدتها بين يومين إلى ثلاثة أيام.

يوفر ماكدونالدز برامج تدريبية خاصة بالعمل وتكون مرتبطة بالتدرج الوظيفي.

بمجرد التوظيف يحصل الموظف على تأمين طبي يشمل الموظف وعائلته الأبناء والزوجة والبنات.

رواتب ثابته وحوافز وساعة راحة يومية خلال العمل.

يحصل الموظفين على يومين راحة أسبوعية يحددهم مدير المطعم.

يوفر المطعم فرصة التطور الوظيفي حيث يوجد سلم وظيفي للمطعم يعرض على الموظف قبل أن يبدأ.

شروط العمل في ماكدونالدز

في إطار الحديث عن سلم رواتب ماكدونالدز، يجب الحديث عن ماكدونالدز يفرض بعض الشروط التي تتعلق بالتوظيف والتي تتمثل في الآتي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويقبل للتوظيف الجنسين (الرجال والنساء)، ويستثنى من شرط الجنسية أبناء وبنات المواطنات السعوديات الذين استوفت فيهم شروط القبول.

أن يكون المتقدم حاصل على الشهادة المتوسطة أو الثانوية أو الدبلوم أو الشهادة الجامعية.

أن يكون المتقدم مسجل في نظام التأمينات الاجتماعية.

أن يكون متحدث جيد للغة الإنجليزية بدرجة مبتدئ كحد أدنى.

أن يكون المتقدم متفرغًا للوظيفة.

أن يتجاوز عمر المتقدم للـ18 عام، ويُقبل الطلاب.

أن يكون لديه مهارات التواصل مع الآخرين والقدرة على العمل في فريق.

تعد سلسلة مطاعم ماكدونالدز واحدة من أهم وأكبر المطاعم في العالم والتي يوجد لها العديد من الفروع في المملكة العربية السعودية، حيث توفر العديد من فرص العمل المميزة بالرواتب المجزية للعديد من الفئات.