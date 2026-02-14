برنامج دعم الريف يوضح لكم 4 نصائح للحصول على أفضل أنواع العسل

الرياض - ياسر الجرجورة في السبت 14 فبراير 2026 05:15 صباحاً - اهتم برنامج دعم الريف في المملكة العربية السعودية بتوضيح أسهل طريقة للحصول على أفضل أفضل أنواع العسل، حيث هذا الدعم يعد من أحد قطاعات الريف، ويعد هذا البرنامج هو أحد البرامج التي تعمل الحكومة بتوفيرها للمستحقين، حيث يتم صرف راتب شهري لمن يعمل في هذا المجال وشرط أن يكون من المستحقين

طرق الحصول على أفضل أنواع العسل

يعمل برنامج دعم الريف دائما على توفير جميع القطاعات التي توفر حياة كريمة لمواطنين المملكة، ومن هذه القطاعات هو إنتاج العسل ومن الآتي سنوضح لكم طرق الحصول عليه:

يجب أن تكون نحال ممتاز وذو مهارة ولديك خبرة واسعة في مجال تربية النحل.

من الضروري أن يمتلك النحال منحل خاص به لتربية النحل وأن يكون يحتوي على جميع المعدات والرحيق ومواد التغذية وحبوب اللقاح.

أن يكون لدى النحال سلالة ممتازة من النحل خالية من أي حشرات أو أمراض.

أن يقوم النحال بتطبيق جميع الأنشطة الجيدة التي تعلمها عند تربية النحل.

شروط الحصول على دعم الريف

للاستفادة من برنامج دعم الريف يجب أن تتوافر بك عدة شروط والتي منها: