حقوق لم تعرفها من قبل لمواليد السعودية من المقيمين تساعد على اكتساب الجنسية، حيث إنه في الآونة الأخيرة أعلنت المملكة العربية السعودية عن مجموعة من التعديلات والإجراءات الخاصة بنظام الجنسية السعودية، فتم تعديل بعض المواد التي تُتيح لعدة فئات في المجتمع طلب تجنيس في المملكة، وعبر موقع لحظات نيوز سنعرض تفاصيل الحصول على الجنسية السعودية.

حقوق لم تعرفها من قبل لمواليد السعودية من المقيمين

في الفترة الأخيرة قدمت المملكة العربية السعودية الإقامة الدائمة في الأراضي السعودية لبعض الفئات من المُقيمين فيها، وقد سهلت بالنسبة للبعض إمكانية الحصول على الجنسية، وهذا من خلال وزارة الداخلية قسم التجنيس، وهناك حقوق لم تعرفها من قبل لمواليد السعودية من المقيمين، ومنها ما يلي:

يعيش المولود في الأراضي السعودية مثله مثل أي فرد سعودي المنشأ.

إمكانية استقدام أي من العمالة المنزلية.

إتاحة فرصة تملك السكن والأراضي من أجل إنشاء أي مشروع من المشروعات التجارية.

الحصول على العديد من فرص العمل في أكثر من قطاع خاص بالشركات.

إمكانية الدخول والخروج من المملكة العربية السعودية في أي وقت دون مواجهة أي مشكلة.

الإعفاء من سداد الرسوم الخاصة بتجديد الإقامة بالنسبة لأبناء السيدات السعوديات.

شروط ومتطلبات الحصول على الجنسية العربية السعودية للمواليد

بعد الإلمام بكافة حقوق لم تعرفها من قبل لمواليد السعودية من المقيمين، فمن الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية أعلنت عن بدء تلقي طلبات الحصول على الجنسية السعودية لمواليد المملكة، وذلك في بيان رسمي وأشارت إلى الشروط والمتطلبات، وهي تتمثل فيما يلي:

ضرورة الإجادة التامة للغة العربية.

يُشترط خلو السجل الجنائي من أي أحكام قضائية.

ينبغي وجود إقامة كاملة؛ لكي يُسمح له تقديم نموذج التجنيس.

تقديم طلب الحصول على الجنسية خلال سنة واحدة من بلوغ الشخص سن الرشد.

طريقة تقديم طلب تجنيس مواليد السعودية

تجدر الإشارة إلى أنه يتم تقديم طلب تجنيس مواليد بالمملكة العربية السعودية عن طريق منصة أبشر الإلكترونية، ويتم اتباع الخطوات الآتية لتقديم طلب التجنيس:

الذهاب إلى منصة أبشر “من هنا“. من ثم النقر على تبويب “أبشر أفراد”. بعد هذا النقر على أيقونة “دليل الخدمات” من أعلى الصفحة الرسمية. من ثم النقر على خانة “الأحوال المدنية”. العثور على خدمة “حجز موعد”. النقر على أيقونة “وصف الخدمة” سوف تظهر صفحة بها كافة المعلومات الخاصة بالخدمة. من ثم النقر على أيقونة “تنفيذ الخدمة”. تظهر صفحة أبشر الرسمية، فيتم النقر على “أبشر أفراد”. سوف يُطلب إدخال اسم المستخدم أو رقم الهوية. كتابة كلمة المرور في المربع المخصص لها. بعد ذلك النقر على خانة “تسجيل الدخول”. تظهر صفحة خاصة بحجز الموعد. يُطلب إدخال رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة للمستفيد. تحديد نوع التقويم وإدخال تاريخ الميلاد. إضافة الرمز المرئي الظاهر على الشاشة. النقر على “التحقق من بياناتي”. تحديد سبب الموعد، والذي يكون الرغبة في تقديم طلب تجنيس.

بعد الانتهاء من إجراءات حجز الموعد إلكتروني، يتم تجهيز الأوراق والمستندات المطلوبة والذهاب إلى مكتب الأحوال المدنية في الموعد المُحدد وتقديم الطلب.

شروط الحصول على الجنسية السعودية للأجنبي

تجدر الإشارة إلى أن المملكة العربية السعودية أتاحت حصول الأجانب على الجنسية العربية السعودية تبعًا للمادة رقم (9)، وهذا عن طريق تحقيق الشروط المطلوبة، وهي تأتي على النحو الآتي:

أن يكون سليم العقل والجسم.

اكتساب صفة الإقامة لمدة 10 سنوات متتالية.

أن يكون من أصحاب المهن التي تحتاج إليها البلاد.

إثبات الارتزاق بالطرق المشروعة.

تسعى الأحوال المدنية وزارة الداخلية السعودية قسم التجنيس نحو استقبال نماذج وطلبات الحصول على الجنسية السعودية من مواليد المملكة، فهذا يتم عند توافر الشروط والمتطلبات التي أعلنت عنها الوزارة بخصوص تجنيس مواليد المُقيمين.

