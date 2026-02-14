الرياض - ياسر الجرجورة في السبت 14 فبراير 2026 04:09 صباحاً - وظائف برواتب عالية من مصفاة ارمكو السعودية للرجال والنساء هدف للكثير من الشباب، حيث أعلنت شركة مصفاة أرامكو للنفط عن مجموعة من الوظائف الشاغرة للرجال والنساء على حد سواء في المملكة العربية السعودية وذلك لأبناء المملكة فقط، وفيما يلي نستعرض أهم الوظائف المتاحة من خلال موقع لحظات نيوز.

وظائف برواتب عالية من مصفاة ارامكو السعودية للرجال والنساء

أعلنت شركة مصفاة أرامكو عن حاجتها لمجموعة من التخصصات والوظائف التي توفرها الشركة للمواطنين السعوديين نوضحها لكم فيما يلي:

1- منسق موارد بشرية

من ضمن وظائف برواتب عالية من مصفاة ارمكو السعودية للرجال والنساء منسق الموارد البشرية على أن تتوفر فيه الشروط التالية:

أن يكون حاصلًا على شهادة البكالوريوس في إدارة الموارد البشرية/ نظم المعلومات الإدارية.

ألا تقل خبرته العملية عن عامين في نفس مجال الدراسة.

2- فني نظم تحكم موزعة

أحد وظائف برواتب عالية من مصفاة ارمكو السعودية للرجال والنساء فني نظم التحكم الموزعة على أن تتوفر فيه الشروط التالية:

أن يكون حاصلًا على شهادة الدبلوم فما فوق أو ما يعادلها.

أن يمتلك المتقدم خبرة لا تقل عن عامين في نفس المجال.

3- منسق تدريب موارد بشرية

من الوظائف المتاحة أيضًا منسق تدريب الموارد البشرية، وشروط هذه الوظيفة تتمثل في الآتي:

الحصول على شهادة البكالوريوس في نظم المعلومات الإدارية/ إدارة الموارد البشرية.

أن يمتلك خبرة قدرها 5 أعوام في نفس المجال.

مميزات العمل في شركة مصفاة أرامكو

يعد العمل في شركة مصفاة هدف للكثير من الناس كونها تتمتع بمجموعة من المميزات التي تجذب إليها الباحثين عن العمل، ومن تلك المميزات ما يلي:

مرتبات عالية ومجزية.

بدل مواصلات وبدل سكن وبدل تعيين.

تأمين طبي عائلٍ للموظفين.

مكافأة شهر رمضان ومكافأة الأداء السنوي.

برنامج “تملك” للمنازل.

رابط التقديم في شركة مصفاة أرامكو

إن كنت مؤهلًا لأحد هذه الوظائف المعلن عنها وترغب في تقديم أوراقك، فيمكنك فعل ذلك إلكترونيًا من خلال رابط موقع التقديم على موقع الشركة الذي يمكنك الوصول إليه “من هنا“.

نبذة عن شركة مصفاة أرامكو السعودية

تتبوأ أرامكو مكانة رائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيمائيات المتكاملة في العالم، حيث تسعى لإيجاد القيمة من خلال مختلف مراحل سلسلة الأعمال الهيدروكربونية، إلى جانب دعمها لعجلة التنمية الاقتصادية في الدول التي تعتمد على إمدادات الطاقة التي توفرها.

شركة مصفاة من أرامكو هي أحد أهم شركات النفط ليس فقط في المنطقة العربية بل على مستوى العالم، لذلك يعتبر العمل بها طموح لدى الكثير من الناس وهي فرصة ممتازة خاصة مع حصولهم على رواتب عالية ومميزات خاصة.

الأسئلة الشائعة

كم المعدل المطلوب للقبول في ارامكو؟

أن يكون من 2 فأعلى ومن 3 إلى 4 فأعلى ومن 5.

ما انواع المهن الاساسية في ارامكو؟

تنقيب، وإنتاج، وتكرير، وتوزيع، وشحن، وتسويق.

كم بدل السكن في ارامكو؟

يعادل الراتب الأساسي ل 3 أشهر بما لا يقل عن 30000 ريال سعودي.

من هو صاحب شركة أرامكو السعودية؟

معالي المهندس: على بن إبراهيم النعيمي.