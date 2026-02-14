عروض المكيفات اكسترا بخصومات تصل إلى النصف على الأجهزة الكهربائية

الرياض - ياسر الجرجورة في السبت 14 فبراير 2026 04:09 صباحاً - أفضل عروض المكيفات اكسترا بالخصومات العالية هو الامر الذي يهتم الكثيرون بالتعرف عليه، يعتبر متجر اكسترا في المملكة العربية السعودية من أشهر سلاسل المتاجر في البلاد والتي تتميز بتوفير العديد من التخفيضات المختلفة والمميزة المطروحة لجميع العملاء المترددين عليها وعبر موقع لحظات نيوز نتعرف على عروض المكيفات اكسترا.

عروض المكيفات اكسترا

توجد العديد من عروض المكيفات المختلفة والتي عملت على طرحها متاجر اكسترا في السعودية وتعتبر من أهم العروض والتخفيضات بها هي الآتي:

عرض اكسترا ميديا مكيف شباك وهو 1800 وحدة تبريد ويتميز بواي فاي ويكون السعر الخاص به قبل العرض هو 2999 ريال، السعر بعد العرض هو 1999 ريال.

مكيف شارب شباك 20000 وحدة تبريد يكون السعر الخاص به هو 2299 ريال قبل العرض والسعر بعد العرض هو 1849 ريال سعودي.

مكيف زيترست شباك 18000 وحدة تبريد يصل السعر الخاص به قبل العرض إلى 1649 ريال سعودي وفي العرض يصل السعر إلى 1279 ريال سعودي.

مكيف زامل شباك 18000 وحدة السعر الخاص به قبل العرض هو 2099 ريال ويكون سعره في العرض هو 1489 ريال سعودي.

تخفيضات متاجر اكسترا على المكيفات

في صدد التعرف على العروض والتخفيضات العالية التي تعمل على توفيرها سلسلة متاجر اكسترا الشهيرة في المملكة العربية السعودية نتطرق الآن للتعرف على أحدث العروض الخاصة بسلسلة متاجر اكسترا وهي كما التالي:

وع المكيف السعر قبل العرض بالريال السعودي السعر بعد العرض بالريال السعودي مكيف ميديا شباك 20500 وحدة تبريد 3699 2899 مكيف زامل شباك 20800 وحدة تبريد 2699 1859 زامل مكيف شباك 17700 وحدة تبريد 2199 1529 مكيف كيلون شباك 21800 وحدة تبريد 2399 1699

توجد العديد من المكيفات المختلفة والخصومات المتنوعة التي تعمل على توفيرها سلسلة متاجر اكسترا الشهيرة في المملكة العربية السعودية والتي تتميز بتوفير العديد من العروض اليومية والمختلفة على المكيفات بالأنواع المختلفة لها والتي تجذب إليها الكثيرين.