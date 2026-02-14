الرياض - ياسر الجرجورة في السبت 14 فبراير 2026 05:15 صباحاً - الرئيسيةاخبار السعوديةعروض هايبر بنده على الطازج والمعلبات والمجمدات والأدوات الكهربائية!! تخفيضات تتعدى 50%

عروض هايبر بنده على الطازج والمعلبات والمجمدات والأدوات الكهربائية!! تخفيضات تتعدى 50%

نستعرض معكم اليوم عروض هايبر بنده على الطازج والمعلبات والمجمدات والأدوات الكهربائية، حيث إن هايبر بنده يعد من أشهر الأسواق والسوبر ماركت في المملكة العربية السعودية، ويقدم دائمًا العديد من العروض والخصومات المميزة إلى العملاء، لذلك سيعرض لكم موقع لحظات نيوز عروض هايبر بنده على الطازج والمعلبات والمجمدات والأدوات الكهربائية.

عروض هايبر بنده على الطازج والمعلبات

لقد أتاح هايبر بنده مجموعة من العروض والتخفيضات على المنتجات الطازجة والمعلبات، لذلك سنتعرف على أفضل هذه العروض من خلال الآتي:

حليب طويل الأجل نادك 12×1 لتر: بسعر 50,95 ريال سعودي بدلًا من 71,95 ريال سعودي.

يوسفي جنوب إفريقي كيلو: بسعر 3,95 ريال سعودي بدلًا من 8,95 ريال سعودي.

بيض الوطنية 30 حبة: بسعر 14,95 ريال سعودي بدلًا من 21,50 ريال سعودي.

كونتري كورن فليكس نستله 1+1: بسعر 21,95 ريال سعودي بدلَا من 43,90 ريال سعودي.

حليب مبخر بوك 3+3: بسعر 9,95 ريال سعودي بدلًا من 21 ريال سعودي.

خبز توست أبيض يومي 2+1: بسعر 9,95 ريال سعودي بدلًا من 15 ريال سعودي.

بطاطس مقلية رفيعة مقرمشة ساديا: بسعر 15,95 ريال سعودي بدلًا من 31,95 ريال سعودي.

تورتيلا الأمراء 1+1: بسعر 7,95 ريال سعودي بدلًا من 23,90 ريال سعودي.

خليط زبدة غير مملحة فونتا بيور كيلو: بسعر 9,95 ريال سعودي بدلًا من 22,95 ريال سعودي.

عروض هايبر بنده على المجمدات

يمكن التعرف على عروض هايبر بنده على المجمدات من خلال الآتي:

قاروص بحري: بسعر 20,95 ريال سعودي بدلًا من 25,95 ريال سعودي.

فيليه هامور: بسعر 54,95 ريال سعودي بدلًا من 89,95 ريال سعودي.

فيليه سلمون: بسعر 70 ريال سعودي بدلًا من 99,95 ريال سعودي.

شعور صغير: بسعر 10,95 ريال سعودي بدلًا من 19,95 ريال سعودي.

سمك الماكريل أطلنطي: بسعر 15 ريال سعودي بدلًا من 24,95 ريال سعودي.

ساديا نقانق دجاج: بسعر 5,95 ريال سعودي بدلًا من 13 ريال سعودي.

ساديا فيليه: بسعر 19,95 ريال سعودي بدلًا من 24,95 ريال سعودي.

ساديا صدور دجاج: بسعر 9,95 ريال سعودي بدلًا من 16,95 ريال سعودي.

ساديا صدور دجاج طرية: بسعر 37,95 ريال سعودي بدلًا من 52,95 ريال سعودي.

ساديا أفخاذ دجاج رفيعة وغليظة: بسعر 13,95 ريال سعودي بدلًا من 16,95 ريال سعودي.

عروض هايبر بنده على الأدوات الكهربائية

جاءت أفضل العروض من هايبر بنده على الأدوات الكهربائية على النحو التالي:

مكواة كليك أون: بسعر 59 ريال سعودي بدلًا من 79 ريال سعودي.

مكواة بخار تيفال: بسعر 99,95 ريال سعودي بدلًا من 129 ريال سعودي.

خلاط يدوي كينوود: بسعر 159 ريال سعودي بدلًا من 179 ريال سعودي.

غلاية زجاجية جيباس: بسعر 59 ريال سعودي بدلًا من 79 ريال سعودي.

قطاعة مولينكس: بسعر 189 ريال سعودي بدلًا من 249 ريال سعودي.

مطحنة قهوة مولينكس: بسعر 119 ريال سعودي بدلًا من 179 ريال سعودي.

مكنسة كهربائية دوتس: بسعر 179 ريال سعودي بدلًا من 215 ريال سعودي.

إلى هنا نكون قد تعرفنا على عروض هايبر بنده على الطازج والمعلبات والمجمدات والأدوات الكهربائية بتخفيضات تصل إلى 50%، حيث نجد أن هايبر بنده يحرص على تقديم هذه العروض باستمرار لتلبية احتياجات العملاء.