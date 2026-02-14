الرياض - ياسر الجرجورة في السبت 14 فبراير 2026 04:09 صباحاً - استعد لقدوم شهر البركة والغفران.. أبرز عروض بندة على ياميش ومسلتزمات رمضان

يعتبر بندة من أشهر الأسواق في المملكة العربية السعودية التي توفر الكثير من المنتجات والسلع التي يحتاج إليها الكثير من الأشخاص، وتوفر العديد من العروض على ياميش ومستلزمات رمضان التي يحتاج إليها العملاء في هذا الوقت بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان.

عروض بندة على ياميش رمضان

بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان يوفر بندة العديد من التخفيضات على ياميش رمضان الذي يأتي بالأسعار التالية:

رطب رشودية محلي مزارع النخيل كيلو بسعر 11.95 ريال.

خلاص القصيم أنيسة عبوة بسعر 11.95 ريال.

تمر سكري محلي سيافا 800 جرام بسعر 18.95 ريال.

مكسرات مشكلة مالحة كيلو بسعر 69.95 ريال.

عروض بندة على السلع الغذائية

يوفر بندة العديد من السلع الغذائية والتي من أبرزها ما نتعرف عليه من خلال ما يلي: