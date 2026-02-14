الرياض - ياسر الجرجورة في السبت 14 فبراير 2026 04:09 صباحاً - بمناسبة اليوم الوطني… الضمان الاجتماعي يوضح حقيقة الجدل حول صرف مكرمة ملكية لمستفيدي الضمان

تزامنًا مع فعاليات احتفالات السعوديين باليوم الوطني 93، لايزال هناك جدل بين العديد من المستفيدين في برنامج الضمان الاجتماعي المطور بشأن صرف مكرمة ملكية بمناسبة اليوم الوطني.

وقامت وزارة الموارد بالإعلان عن صرف رواتب الضمان الاجتماعي المطور، بالإضافة إلى توضيح الحقيقة التي تكمن وراء الشائعات المتداولة بشأن زيادة ملكية وذلك بالتزامن مع فعاليات احتفالات اليوم الوطني.

كما قامت وزارة الموارد البشرية بنفي صحة تلك الأخبار ووصفها بأنها غير صحيحة، وأن لا يوجد زيادات خاصةً خلال هذه الفترة لأنها تشكل عبء على الوزارة.

بالإضافة إلى تأكيدها على أن المكرمة الملكية سوف يتم صرفها خلال شهر رمضان فقط، أما بالنسبة لصرف 500 ريال وذلك خاصة للأشخاص الذين قد تم انتقالهم من المنصة الخاصة بالضمان القديمة للمنصة المطورة للضمان.

وتتمثل تلك الزيادات في الآتي:

الفرد قد زاد منذ فترة بنسبة 96% .

العائل الزيادة كانت 20%.

ولم يصدر أي قرار حول أي زيادات أخرى لباقي المستفيدين من الضمان، أما بالنسبة لرواتب المستفيدين فهي تتمثل في الآتي: