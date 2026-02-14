رابط برنامج الولاء الوظيفي من وزارة الموارد البشرية

الرياض - ياسر الجرجورة في السبت 14 فبراير 2026 04:09 صباحاً - تقوم وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية بجهود مضنية من أجل تحقيق رؤية الدولة للوصول إلى عام 2030، برؤية مختلفة عن المملكة العربية السعودية تكون قادرة من خلالها على الاستفادة من كل كوادرها الوظيفية المؤهلة لمنافسة بقية الأسواق العالمية.

برنامج الولاء الوظيفي من وزارة الموارد البشرية

أكدت وزارة الموارد البشرية أن إطلاق برنامج الولاء الوظيفي دوم، يتماشى مع جهود الدولة في تطوير القطاع الحكومي، وذلك لأجل تحقيق رؤية السعودية لعام 2030.

وذلك من خلال الاستثمار في رأس المال البشري، وإطلاق استراتيجية داعمة للجهات الحكومية، ومنح أسرهم مميزات متنوعة تلبي احتياجاتهم اليومية.

وقد دعمت وزارة الموارد البشرية أكثر من نحو600 جهة حكومية، بها 4.3 مليون موظف، مع رفع مؤشرات الارتباط الوظيفي وزيادة قياس أداء موظفين القطاع الحكومي بشكل إلكتروني.

ما هي خطوات التسجيل في برنامج الولاء

بالنسبة إلى خطوات تسجيل الموظفين في برنامج الولاء الوظيفي فهي كالتالي:

في البداية عليك أن تقوم بتحميل تطبيق دوم على جهازك الذكي والتطبيق متاح على مختلف أنواع الأجهزة وليس نظام أندرويد فحسب.

وهو متاح أمام الموظفين والموظفات في القطاع العام، ويعمل على توفير الكثير من المميزات المختلفة لهم.

وذلك بمجرد التسجيل في البرنامج بشكل مباشر سوف يتاح لك من متاجر بنده السعودية الشهيرة إمكانية الحصول على أرباح من خلال جمع نقاط التسويق.

حيث يمكنك أن تحصل على ربح من خلال قسائم الشراء وذلك في حال وصولك إلى قيمة المشتريات بنحو 300 ريال سعودي أو أكثر من ذلك.

بعدها يمكن الحصول قسيمة من عروض بنده بمجرد اشتراكك في برنامج الولاء والانتهاء من تقديم القسيمة، مع إمكانية استبدال القسيمة داخل أي فرع من فروع المملكة العربية السعودية.

شروط استخدام عنصر قسيمة برنامج الولاء 2026

هناك شروط قد وضعها برنامج الولاء الوظيفي وهي كالتالي: