الرياض - ياسر الجرجورة في السبت 14 فبراير 2026 03:03 صباحاً - طريقة معرفه المخالفات على الدراجه الناريه 2026

طريقة معرفه المخالفات على الدراجه الناريه يبحث عنها الكثير من سائقي الدراجات في السعودية، حيث تحاول الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية دائما توفير كافة الخدمات الخاصة بها من خلال منصة أبشر الإلكترونية حتى يتمكن السائقون من تخليص كافة معاملاتهم عليها ومن خلال جريدة لحظات نيوز يمكن التعرف على مخالفات الدراجات النارية في السعودية.

طريقة معرفه المخالفات على الدراجه الناريه

وفرت المديرية العامة للمرور في المملكة العربية السعودية خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية الخاصة بالدراجة النارية من خلال منصة أبشر الإلكترونية ويمكن إجراءها كالتالي:

ادخل إلى منصة أبشر الإلكترونية “من هنا” ثم اضغط على أبشر أفراد سجل دخولك إلى المنصة من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق المرسل عبر الجوال. انقر على تبويب المخالفات المروية ثم اختر المخالفات الغير مسددة. اكتب رقم المخالفة في خانة البحث ثم انقر على بحث. اضغط على تبويب تفاصيل للتعرف على تفاصيل المخالفة وعرض الصورة.

الاعتراض على مخالفة دراجة نارية

بعد التعرف على طريقة معرفه المخالفات على الدراجه الناريه، من المفيد التعرف على كيفية الاعتراض على المخالفة المرورية المسجلة على الدراجة النارية من الوطنية وهي كالتالي:

ادخل إلى منصة أبشر الإلكترونية ثم اختر ابشر أفراد. سجل دخولك من خلال اسم المستخدم ورقم المرور ورمز التأكيد المرسل عبر الجوال. اختر تبويب خدمات من خدماتي. انقر على خدمات المرور من خدمات. اضغط على خدمة الاعتراض على المخالفات المرورية. انقر على أيقونة الاعتراض على مخالفة. اضغط على ايقونة عرض الخاصة بالمخالفة التي تود الاعتراض عليها. قم بتعبئة سبب الاعتراض على المخالفة. وافق على الشروط والأحكام قم اضغط على ايقونة الاعتراض على المخالفة.

فئات مخالفات الدراجات النارية

بعد معرفة طريقة معرفه المخالفات على الدراجه الناريه، من المفيد التعرف على فئات مخالفات الدراجات النارية في وفقًا للائحة التي أعدتها الإدارة العامة للمرور السعودي وهي كالتالي:

قيمة الفئة الأولى من مخالفات سير الدراجات النارية تتراوح بين 500 – 900 ريال سعودي.

قيمة الفئة الثانية من مخالفات سير الدراجات النارية تتراوح بين 300 – 500 ريال سعودي.

قيمة الفئة الثالثة من مخالفات سير الدراجات النارية تتراوح بين 150 – 300 ريال سعودي.

قيمة الفئة الرابعة والأخيرة من مخالفات سير الدراجات النارية تتراوح بين 100 – 150 ريال سعودي.

متطلبات إصدار رخصة دراجة نارية

بعد الاطلاع على طريقة معرفه المخالفات على الدراجه الناريه، لا بد من معرفة الأوراق والشروط المطلوبة من الشخص الراغب في إصدار رخصة قيادة دراجة نارية وهي كالتالي:

ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عام.

إجراء الكشف الطبي اللازم.

إحضار 4 صور شخصية 4*6.

صورة من بطاقة الهوية أو الإقامة الوطنية.

استكمال بيانات النموذج من موقع دله.

شهادة خلو سوابق من منصة أبشر الإلكترونية.

دفع رسوم الخدمة مع ضريبة القيمة المضافة.

قيادة الدراجات النارية مسألة خطيرة تحتاج إلى الكثير من الإجراءات للتأمين والتأكد من سلامة الدراجة وقابليتها للسير على الطريق لذلك لا بد لكل صاحب دراجة نارية من الحذر أثناء ركوبها.