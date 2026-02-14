الرياض - ياسر الجرجورة في السبت 14 فبراير 2026 03:03 صباحاً - وزارة الداخلية السعودية تجيب.. هل يوجد عفو للمساجين في رمضان 2026؟

مع اقتراب شهر رمضان المبارك يتساءل الكثير من الأسر الذين لديهم مساجين في المملكة العربية السعودية عن إمكانية العفو عن المساجين في هذا الشهر، حيث ينتظر الكثير من أهالي المساجين في السعودية قدوم شهر رمضان للإفراج عن ذويهم المسجونين، ولكن من المعروف أن هناك شروط خاصة لكي يتم العفو عن هؤلاء المساجين في شهر رمضان المبارك، ويتم العفو عنهم بموجب قرار ملكي من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تابع معي

هل يوجد عفو للمساجين في رمضان 2026؟

من المنتظر العفو عن عدد من المساجين الذين تنطبق عليهم الشروط الموضوعة للعفو من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حيث تعود مواطني المملكة على الإفراج عن بعض المساجين في شهر رمضان حتى يعم الفرح على جميع الأسر الذين يفرج عن مساجينهم، لذلك يتساءلوا عن موعد صدور التصاريح الملكية بالعفو من قبل جلالة الملك وفقًا للشروط والضوابط الموضوعة.

ما هي شروط العفو عن المساجين في شهر رمضان؟

الأشخاص الذين تخطى عمرهم الستين عام من الرجال، أما النساء فيتم العفو عن من أتموا الخمسين عام.

أن يكون المسجون قضى الفترة السابقة من مدة السجن دون أن يتخطى ضوابط السجن، أو يفتعل أي مشكلة مع أحد السجناء خلال فترة السجن.

يجب أن تتخطى المدة المنقضية من السجن أكثر من نصف المدة.

الأشخاص الذين يكون عمرهم أقل من 18 عام يتم الإفراج عنهم حسب نوع القضية

هناك عدد من القضايا مشمولة في العفو الملكي يجب أن يكون المتقدم للحصول على العفو ضمن هذه القضايا.

هناك مراقبة من الشرطة توضع على الأشخاص الذين يتم الإفراج عنهم يجب أن يكونوا موافقين عليها

كيفية التقديم على عفو المساجين 2026

يمكنك التقديم على عفو المساجين من خلال منصة أبشر الإلكترونية، عبر خدمات وزارة الداخلية السعودية وقطاع المساجين، فقط قم بإتباع هذه الخطوات: