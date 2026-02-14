تمويل بدون كفيل غارم ودون دفعة أولى: جميع ما تحتاج إلى معرفته

الرياض - ياسر الجرجورة في السبت 14 فبراير 2026 03:03 صباحاً - خدمات تمويلية ميسرة بدون كفيل غارم وبدون دفعة أولي واحدة من أهم الخدمات المقدمة من الشركة الوطنية للتمويل، حيث تعتبر الشركة الوطنية للتمويل واحدة من أهم الشركات التي يتم من خلالها تقديم الدعم للعديد من الفئات في المملكة، لذلك سوف نتعرف من خلال جريدة لحظات نيوز على شروط الحصول على تمويل الشركة الوطنية للتمويل.

خدمات تمويلية ميسرة بدون كفيل غارم وبدون دفعة أولي

تتم عملية الحصول على تمويل الشركة الوطنية للتمويل من خلال الشروط التالية:

ألا يقل دخل المتقدم عن 6000 ريال سعودي شهريًا.

أن يتم الموافقة على طلب المتقدم من خلال مؤسسة النقد السعودية.

أن يكون المتقدم من موظفين القطاع العام، أو من موظفين القطاع الخاص تبعًا للشركات المصرح لها الحصول على الدعم.

ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عام.

اقرأ أيضًا: كيف تحصل على قرض العاطل من بنك التنمية الاجتماعية

خطوات التقديم على قرض الشركة الوطنية للتمويل

يمكن للمواطن العمل على الحصول على القرض، من خلال الالتزام بالخطوات التالية:

الذهاب إلى الموقع الرسمي للشركة الوطنية للتمويل بشكل مباشر “من هنا”. حدد القرض المناسب، والذي ترغب في الحصول عليه. كتابة البيانات المطلوبة لإتمام عملية التسجيل، ومن الضروري التأكد من صحة تلك البيانات. في حالة الموافقة على طلبك، سوف تقوم الشركة بالتواصل معك لكي تتعرف على كافة المعلومات والإجراءات المطلوبة لإتمام العملية.

مميزات الحصول على القرض من الشركة الوطنية للتمويل

من خلال الحصول على تمويل الشركة الوطنية، سوف تتمكن من التمتع بالمميزات التالية:

سهولة الإجراءات التي تتمكن من خلالها الحصول على ما تريد.

عدم سداد أي رسوم إضافية عند إتمام عمليات السداد.

لا تحتاج إلى سداد دفعة أولى لكي تتمكن من الحصول على التمويل.

لا تحتاج إلى وجود كفيل للحصول على التمويل.

هامش ربح تنافسي.

لا تحتاج إلى تحويل الراتب للحصول على التمويل.

تصل مدة السداد إلى 5 سنوات.

التوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

تعمل الكثير من المؤسسات إلى توفير عدد من برامج التمويل للمواطنين والمقيمين في المملكة، ومن الأفضل لك إذا كنت ترغب في الحصول على التمويل المطلوب أن تختار البرنامج التمويلي المناسب لك، كيلا تتعرض للمشكلات أثناء السداد.