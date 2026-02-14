الرياض - ياسر الجرجورة في السبت 14 فبراير 2026 12:03 صباحاً - من هو اقرب حلاق من موقعي الحالي؟ وما هي طريقة الوصول إلى أقرب حلاق؟ حيث يسهل على جميع المتواجدين على أرض المملكة معرفة أقرب موقع لمختلف المحلات بجميع التخصصات من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة، وعبر موقع لحظات نيوز نعرض طريقة معرفة أقرب حلاق من موقعي الحالي بجانب توضيح أشهر الحلاقين عبر المقال التالي.

يمكن معرفة أقرب حلاق من الموقع الحالي من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة على خرائط جوجل، وفيما يلي نعرضها:

الولوج إلى الرابط الرسمي لخرائط جوجل عبر الهاتف “من هنا“. فتح الموقع على الهاتف من أجل تحديد المكان الحالي. في مكان البحث يتم كتابة أقرب حلاق من موقعي. سيظهر جميع المحيطين بك. النقر على المراد الذهاب إليه. ستظهر تفاصيل الموقع ورقم الهاتف وكافة ما يتعلق به مع مواعيد الفتح والغلق.

أقرب حلاق في جدة

يوجد الكثير من الحلاقين المشهورين في جدة، ومن خلال الإجابة عمن هو أقرب حلاق من موقعي الحالي نوضح أفضلهم:

اسم صالون الحلاقة العنوان رقم الهاتف Capo Barber shop – صالون كابو للحلاقة سعود الفيصل، الروضة، جدة 23432 966126054746+ صالون 90 ثانية للعناية بالرجل 3625, جدة 23354 966563005494+ صالون حلم الأصدقاء ابراهيم امين فوده، الروضة،8764 ابراهيم امين فوده، الروضة، جدة 23434، جدة 23434 4145، جدة 23434، جدة 23434 966564441350+

أقرب حلاق في الرياض

كذلك يوجد في الرياض الكثير من الحلاقين المعروفين والأكثر شهرة، ومن خلال الجدول التالي نعرض بعضهم، حيث الاستعانة بهم في التعرف على العنوان والتأكد مما إذا كان يمكن الذهاب إليهم أم لا:

اسم صالون الحلاقة العنوان رقم الهاتف حلاق روّاد العاصمة سلمان الفارسي، النهضة، الرياض 13222 966570270040+ حلاق الأيدي الرقيقة شارع جرير، الرياض 12831 966548127020+ حلاق شنب الرياض نجران، ظهرة لبن، الرياض 13782 966555693901+

من خلال الإجابة عن سؤال ما هو اقرب حلاق من موقعي الحالي يكون قد تم توضيح أشهر الحلاقين في السعودية وأماكن تواجدهم وأرقام الهواتف بأهم المدن أو يمكن اتباع الخطوات مهما كانت المنطقة التي تنتمي إليه وسيتم الوصول إليه بسهولة.