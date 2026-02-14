- 1/2
الرياض - ياسر الجرجورة في السبت 14 فبراير 2026 03:03 صباحاً - خطوات التقديم على وظائف مدنية فى حرس الحدود 1447 للسعوديين
رابط تقديم حرس الحدود 1447 هو الرابط الإلكتروني المخصص لتقديم طلبات الانضمام إلى حرس الحدود في المملكة العربية السعودية لعام 1447 هجريًا. يُعد هذا الرابط البوابة الرئيسية للتقديم للراغبين في الانضمام إلى هذه القوة الأمنية المرموقة وتلقي التدريب اللازم لحماية حدود المملكة. يتضمن الرابط معلومات حول المتطلبات والشروط المطلوبة من المتقدمين، بالإضافة إلى إرشادات وإجراءات التقديم. من خلال هذا الرابط، يتاح للمهتمين الفرصة لتقديم طلباتهم بسهولة ويُتابعون حالة طلباتهم في الوقت الحقيقي.
التقديم على وظائف مدنية فى حرس الحدود 1447، بدأت المديرية العامة لحرس الحدود في المملكة العربية السعودية استقبال طلبات التقديم للوظائف المدنية في حرس الحدود للمواطنين السعوديين لعام 1447، يمكن للمواطنين التقديم من خلال الرابط المتاح واختيار الوظيفة المطلوبة، تهدف هذه الوظائف إلى تعزيز الأمن والحماية في حدود المملكة ومكافحة الجريمة والتهريب، لمزيد من المعلومات والتفاصيل، يمكنكم زيارة الرابط .
التقديم على وظائف مدنية فى حرس الحدود 1447, تعلن المديرية العامة لحرس الحدود في المملكة العربية السعودية عن توافر فرص عمل مدنية في حرس الحدود، وترغب التعاقد عليها وشغلها بمواطنين سعوديين (رجال) حملة البكالوريوس، طريقة التقديم بسيطة حيث يمكنك التقديم عبر الرابط المتاح وسيستمر فتح باب التقديم ، إذا كنت مواطناً سعودياً وتبحث عن فرصة عمل في حرس الحدود، فلا تدع هذه الفرصة تفوتك.
المديرية العامة لحرس الحدود في المملكة العربية السعودية
تلعب المديرية العامة لحرس الحدود دورًا حاسمًا في حفظ أمن وسلامة المملكة، بعض الأسباب التي تجعلها مهمة:
- حماية الحدود: يقوم حرس الحدود بتأمين وحماية حدود المملكة من التهديدات الأمنية والتجارة غير المشروعة والهجرة غير الشرعية.
- ضبط التهديدات: يقوم حرس الحدود بالتعاون مع الجهات الأمنية الأخرى بضبط التهديدات الأمنية ومكافحة الجريمة المنظمة.
- تعزيز الأمن الوطني: من خلال تأمين الحدود ومكافحة التهديدات، يساهم حرس الحدود في تعزيز الأمن الوطني للمملكة.
- توفير فرص عمل: يقدم حرس الحدود فرص عمل للمواطنين السعوديين في مجالات مختلفة، مما يسهم في توفير فرص اقتصادية وتطوير المجتمع.
- الانضباط والتدريب: يوفر حرس الحدود برامج تدريبية متخصصة لضباطه وأفراده، مما يساعدهم على تطوير مهاراتهم وتعزيز قدراتهم في أداء مهامهم بكفاءة.
بالإضافة إلى ذلك، تقدم المديرية العامة لحرس الحدود فرصًا للتقديم على وظائف مدنية للمواطنين السعوديين، مما يعزز التواصل والتعاون بين المواطنين وحرس الحدود في خدمة الوطن.
شروط التقديم على وظائف مدنية في حرس الحدود
للمواطنين السعوديين الذين يرغبون في التقديم على وظائف مدنية في حرس الحدود، هنا بعض المؤهلات العامة والشروط الأساسية التي يجب توافرها:
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا ولا يزيد عن 40 عامًا.
- أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة ثانوية عامة أو ما يعادلها كحد أدنى.
- ألا يكون المتقدم محكومًا بأحكام جزائية.
- ألا يكون المتقدم مصابًا بأمراض مزمنة قد تؤثر على قدرته على أداء المهام المطلوبة.
- ألا يكون لديه سجل إجرامي.
هذه هي بعض المؤهلات العامة والشروط الأساسية التي يجب توافرها للتقديم على وظائف مدنية في حرس الحدود، يرجى مراجعة المديرية العامة لحرس الحدود للحصول على مزيد من المعلومات حول الوظائف المتاحة وإجراءات التقديم.
خطوات تقديم طلب للوظائف المدنية في حرس الحدود
إذا كنت مواطنًا سعوديًا وترغب في التقديم على وظائف مدنية في حرس الحدود، فإليك الخطوات التي يجب اتباعها:
- قم بزيارة موقع المديرية العامة لحرس الحدود على الإنترنت واطلع على الوظائف المتاحة، يمكنك أيضًا زيارة مكاتبهم المحلية للاستفسار عن أي فرص وظيفية قد تكون متاحة.
- قم بتجهيز جميع الأوراق المطلوبة للتقديم، مثل صورة شخصية حديثة، جواز سفر ساري المفعول، وثائق التعليم والخبرة، وأي شهادات أخرى ذات الصلة.
- قد تحتاج أيضًا إلى تعبئة استمارة التقديم الرسمية وتقديمها مع الأوراق المطلوبة، تأكد من ملء الاستمارة بشكل صحيح وتوفير جميع المعلومات المطلوبة.
- قد يكون هناك اختبارات أو مقابلات شخصية تحتاج إلى إجرائها كجزء من عملية التوظيف، تأكد من التحضير بشكل جيد لهذه الاختبارات والمقابلات.
- بعد تقديم طلبك واجتياز جميع المراحل، ستتلقى إشعارًا بنجاح طلبك وسيتم دعوتك لإجراء المزيد من الإجراءات اللازمة، مثل الفحص الطبي والتدريب.