الرياض - ياسر الجرجورة في السبت 14 فبراير 2026 03:03 صباحاً - ما هي أوقات دوام بنك الراجحي في رمضان 1447

ما هي أوقات دوام بنك الراجحي في رمضان 1447؛ حيث يعتبر بنك الراجحي من أشهر البنوك في المملكة العربية السعودية، ويقدم العديد من الخدمات المصرفية للعملاء، وتختلف مواعيد دوام بنك الراجحي في شهر رمضان عن الأيام العادية، لذا يقدم لنا موقع لحظات نيوز أوقات دوام بنك الراجحي في رمضان، وطرق التواصل.

تختلف أوقات دوام بنك الراجحي في رمضان 1447 هجريًا عن الأيام الطبيعية، لذا يُعلن بنك الراجحي عن مواعيد الدوام في رمضان كالتالي:

أوقات الدوام في بنك الراجحي في الأقسام النسائية خلال شهر رمضان المبارك 1447 هجريًا يكون اعتبارًا من يوم الأحد على يوم الخميس من كل أسبوع من الساعة العاشرة صباحًا (10:00)، وحتى الساعة الثالثة وثلاثون دقيقة (3:30).

أوقات دوام بنك الراجحي في كافة الفروع والمراكز الخاصة بالمبيعات والفروع الرجالية في شهر رمضان تكون من الساعة العاشرة (10:00)، حتى الساعة الثالثة وخمس وأربعين دقيقة (3:45).

أما أوقات دوام بنك الراجحي في المطارات تكون على مدار 24 ساعة خلال أيام الأسبوع، وذلك لاستمرار الحركة بين الركاب والمسافرين.

يستمر دوام البنك في صالا مول خلال شهر رمضان من الأحد إلى الخميس في الفترة الصباحية من العاشرة صباحًا (10:00)، حتى الساعة الثالثة عصرًا (3:00).

أما دوام بنك الراجحي صالا مول في الفترة المسائية يكون من الساعة التاسعة مساءً (9:00)، حتى الساعة الواحدة صباحًا (1:00).

أوقات دوام بنك الراجحي في صالا مول يومي الجمعة والسبت من الساعة التاسعة مساءً (9:00)، حتى الساعة الواحدة صباحًا (1:00).

ما هي أرقام التواصل مع بنك الراجحي

يمكن التواصل مع بنك الراجحي الرئيسي وجميع الفروع على مستوى مدن ومحافظات المملكة العربية السعودية من خلال الأرقام التالية:

التواصل مع خدمة عملاء بنك الراجحي على مدار 24 ساعة من خلال الرقم التالي 8001241222

للتواصل مع أحد ممثلي خدمة العملاء في بنك الراجحي الرئيسي، عبر الرقم التالي 920003344

الحصول على رقم التداول الراجحي من خلال الرقم التالي 920005856

للعملاء الجدد في بنك الراجحي يمكنكم التواصل مع الرقم التالي 8001248880

الرقم الخاص بالعملاء المميزين في بنك الراجحي، يمكنك التواصل من خلال الرقم التالي 8001248880

يمكن للراغبين في التواصل مع بنك الراجحي من مصر الاتصال على الرقم التالي 920003344

أما الرقم الموحد الخاص بالتواصل مع بنك الراجحي من خارج المملكة العربية السعودية هو 00966920005856

ما هي فروع بنك الراجحي السعودي

تنتشر أفرع بنك الراجحي في مدن ومحافظات المملكة العربية السعودية؛ حيث يُعد أكبر وأشهر البنوك بالمملكة، وتنتشر هذه الفروع في:

اسم الفرع العنوان فرع بنك الراجحي الصحيفة يقع في حي الصحيفة على طريق الملك فهد بنك الراجحي الديرة يقع في منطقة الديرة في غرب مدينة الرياض بنك الراجحي المدينة المنورة يقع في منطقة المناخة بنك الراجحي القصيم يقع في منطقة الصفراء. الراجحي الدمام (فرع الطالبات) في الدمام، منطقة الخفجي الراجحي الدمام (فرع الرجال) يقع في مدينة الدمام، داخل مطار الملك فهد الراجحي مكة المكرمة يقع في محافظة مكة المكرمة، منطقة حي الشريعة. بنك الراجحي أبها في مدينة أبها، منطقة خميس مشيط بنك الراجحي الباحة في منطقة سبت العلايه بنك الراجحي فرع الخبر يقع في مدينة الخبر، منطقة الهفوف بنك الراجحي فرع الرياض يقع في مدينة الرياض، في شارع الأمير سلمان في جنوب الرياض. بنك الراجحي فرع الطائف يوجد في مدينة الطائف، في مدرسة الصيانة

إلى هنا، نكون تعرفنا على أوقات دوام بنك الراجحي في شهر رمضان المبارك لعام 1447 هجريًا، وطرق التواصل المختلفة، وعناوين الفروع المنتشرة في المملكة العربية السعودية للتواصل مع البنك، والحصول على كافة الخدمات البنكية.