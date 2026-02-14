الرياض - ياسر الجرجورة في السبت 14 فبراير 2026 03:03 صباحاً - متى يسقط التابع من الضمان الاجتماعي؟ وما هو الضمان الاجتماعي؟ إذ يوجد العديد من المواطنين السعوديون يسألون متى يسقط عنهم الضمان الاجتماعي، والحالات التي يتم فيها عدم صرف معاش الضمان الاجتماعي، وذلك بعد أن تم إصدار لائحة جديدة تهدف تركيز الضمان الاجتماعي لذوي الدخل المحدود، لتوفر لهم الاحتياجات الأساسية، وهذا ما سنتعرف عليه من خلال موقع لحظات نيوز.

متى يسقط التابع من الضمان الاجتماعي السعودي

صرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التابعة للمملكة العربية السعودية عن بعض الحالات التي يمنع فيها التابع من الضمان الاجتماعي، والحالات هي:

في حالة موت المستفيد من هذا الضمان الاجتماعي.

أن يكون المستفيد لم يخضع للخطة الخاصة بالتأهيل التي وفرتها له المملكة العربية السعودية.

أن يثبت أن الحاصل على التأمين يرفض عروض العمل، أو لا يبحث عن عمل بشكل حقيقي.

تقديم الحاصل على التأمين بيانات غير حقيقية هو أو أسرته.

عدم تحديث البيانات في موعدها، وهذا ما نصت عليه المادة الثانية.

أن يكون يتلقى رعاية كاملة في أحد مراكز الإيواء أو المراكز العلاجية داخل المملكة العربية السعودية.

تخلي المستفيد بشكل رسمي عن المعاش الخاص به.

الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي برقم الهوية

بعد معرفة متى يسقط التابع من الضمان الاجتماعي، نوضح فيما يلي كيفية الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي برقم الهوية:

قم بزيارة موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية “من هنا” من الخدمات الإلكترونية اختر بوابة الخدمات الإلكترونية للتنمية الاجتماعية. قم بإدخال رقم الهوية مع كلمة السر الخاصة بك. ثم انقر على خانة “حالة الخدمة”.

معلومات للحصول على طلب المعاش الضمان الاجتماعي

هناك العديد من الخطوات التي يقوم بها المواطن السعودي ليقوم بالتقديم على المعاش المقدم من وزارة الضمان الاجتماعي، وهذا له طريقتين الطريقة التقليدية هي زيارة أحد المكاتب التابعة للوزارة أو الاتصال بالرقم الخاص بهم، بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني كما قلنا من قبل، ولكن في كل الأوقات تحتاج إلى تجهيز بعض المعلومات وهي:

قم بتجهيز اسم صاحب المعاش رباعي.

رقم الهوية السعودي بالإضافة إلى ذكر تاريخ الميلاد.

العنوان بالتفصيل ومعلومات لتسهيل الاتصال بعد ذلك.

كتابة رقم الحساب البنكي الخاص به.

ذكر اسم التابع البالغ وطريق للتواصل معه، مع الحساب البنكي.

يمكن لغير السعوديين التقديم على هذا المعاش، ولكن يجب عليهم تحضير أي أوراق تثبت أنهم يحتاجون إلى المعاش.

في حالة أن مقدم الطلب من ذوي الاحتياجات الخاصة يجب عليه تقديم كل الأوراق التي تثبت الإعاقة.

أيضًا معاش الأسرة يحتاج كل هذه الأوراق لكل أفراد الأسرة ليس رب الأسرة فقط.

تقديم طلب معاش الضمان الاجتماعي المطور

يلزم لتقديم طلب معاش الضمان الاجتماعي المطور معرفة الخطوات الآتية:

زيارة منصة الضمان المطور “من هنا”. استكمال تسجيل الدخول ببيانات المتقدم على المعاش. اضغط على زر البرامج. بعد ذلك قم بالتقديم. اختر المنازل واملأ البيانات ثم انقر على التالي. اكتب التابعين، وبعد ذلك التالي. الموافقة على الإقرار. اضغط على تقديم الطلب.

الضمان الاجتماعي هو أحد الخدمات التي تقدمها المملكة العربية السعودية للمواطنين ووضعت بعض اللوائح والشروط التي تنظم هذه الخدمات، ويشرف عليه وزارة التنمية البشرية.

أسئلة شائعة

كيف يقبل التابع في الضمان؟

يقوم المستفيد بإرفاق الملفات المطلوبة ثم الضغط على “رفع المستندات”.

من هم التابعين في الضمان؟

يشترط أن يكون التابع الذكر، الابن، أو الأخ الأعزب، يشترط أن يكون التابع الأنثى، الابنة، أو الأخت العزباء.