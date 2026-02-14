التقديم علي قروض المتقاعدين والعسكريين 2026 والشركات بأقل دخل من بنك الرياض

الرياض - ياسر الجرجورة في السبت 14 فبراير 2026 02:16 صباحاً - دائما ما تحدث تطورات في الحياة ونحتاج إلى الكثير من المال ولكن لا يوجد، لذلك تم توفير فرصة التقديم بقروض المتقاعدين والعسكريين والشركات بأقل دخل لتسهيل على الأشخاص وسد احتياجاتهم التي تحتاج الكثير من المال، كما هناك العديد من الاستفسارات حول هذا الأمر وهذا ما سوف نتحدث عنه في مقالنا.

التقديم بقروض المتقاعدين من بنك الرياض

إذا كنت من المتقاعدين وتريد التقديم بقروض المتقاعدين من بنك الرياض لكي تحصل على مبلغ يضمن لك حياة كريمة فما عليك سوى القيام ببعض الخطوات البسيطة و هي:

الدخول على الموقع الرسمي لبنك الرياض من هنا.

ثم اختار برنامج التمويل الشخصي للمتقاعدين.

سوف تظهر لك صفحة مكتوب فيها الشروط وأسفلها كلمة تمويل شخصي أضغط عليها.

سجل البيانات المطلوبة.

سوف تظهر لك عدة اختيارات لتختار نظام التمويل المناسب لك.

التقديم بقروض العسكريين من بنك الرياض

بعد إنهاء فترة الخدمة العسكرية يتم دعمهم بالقروض حتى يكونوا قادرين على إنشاء المشاريع الصغيرة لكي يحصلوا على دخل مادي مستمر لكي يعيشوا بمستوى جيد إليكم تفاصيل أكثر حول الأمر:

هناك تمويل مالي يصل إلى مبلغ 50 ألف ريال لإنشاء المشاريع الخاصة بهم.

ويقدم البنك تسهيلات في التسديد.

يمكنك التسديد في مكاتب تسديد القروض والتي تقوم على مبادئ الشريعة الإسلامية.

قروض الشركات من بنك الرياض

عندما تكون لديك فكرة مشروع أو شركة تريد فعلها فإن البنك يقدم لك كثيراً من العروض للتمويل الشركة والمنشآت الصغيرة وإليكم التفاصيل:

يمكنك التقديم على القروض للشركات من خلال الضغط هنا.

يمكن أن تحصل على تمويل رأس المال.

أو تمويل العقود.

أو تمويل النفقات الرأسمالية.

برنامج تمويل مقابل نقاط البيع.

تمويل الرواتب للشركات.

خدمة أون لاين للشركات من بنك الرياض

يمكنك إدارة جميع خدماتك المالية أون لاين والقيام بالكثير من الخدمات دون الذهاب للفرع ويمكنك القيام أيضاً بكثير من الأمور منها:

يمكنك الاطلاع على جميع حسابات الشركة والقروض والبطاقات الائتمانية.

يمكنك تنفيذ جميع خدماتك المالية من دفع رواتب ودفع الأموال الدولية والخارجية وكافة الأمور.

يمكنك الاطلاع على كافة التقرير المالية وتحميلها.

التمويل المضمون من بنك الرياض

يقدم البنك برنامج التمويل المضمون والذي يصل التمويل فيه إلى 15 مليوناً للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لكي يعمل على تغطية كل تكاليف المنشئة وله الكثير من المميزات منها:

جعل فترة السداد ميسرة على المنشآت.

يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

تكلفة التمويل شاملة الرسوم 4%.

بنك الرياض من أكبر البنوك في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط ويقدم الكثير من الخدمات ومنها التقديم بقروض المتقاعدين والعسكريين والشركات بأقل دخل، ويضع الكثير من التسهيلات لتسديد القروض وأيضاً يعمل على مراعاة ظروف الكثير من الأشخاص ويسهل التعامل على العملاء حيث يمكنك التواصل معهم والقيام بكل الخدمات أون لاين وقد ذكرنا الكثير من المعلومات نتمنى أن تكون مفيدة لكم.