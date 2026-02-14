تمويل اليسر بدون تحويل الراتب وبدون كفيل: جميع المعلومات التي تحتاجها

الرياض - ياسر الجرجورة في السبت 14 فبراير 2026 02:16 صباحاً - سنتعرف اليوم على الشروط والأوراق المطلوبة للحصول على تمويل اليسر بدون تحويل الراتب وبدون كفيل بقيمة تمويل كبيرة، حيث يعد هذا التمويل بمثابة مبادرة للعديد من المؤسسات والأفراد الذين يرغبون في استئجار منازل وعقارات دون الحاجة إلى كفيل، فمن خلال جريدة لحظات نيوز سنتعرف على الشروط والأوراق المطلوبة للحصول على تمويل اليسر.

شروط الحصول على تمويل اليسر

لكي يستطيع العميل الاستفادة من برنامج تمويل شركة اليسر، يجب أولًا استيفاء مجموعة من الشروط والتي تتمثل في الآتي:

يجب وجود دخل شهري ثابت لمُقدم الطلب، وذلك لكي يتمكن من سداد أقساط الإيجار دون حدوث مشكلات مالية.

تقديم ما يثبت وجود دخل شهري ثابت مثل شهادة راتب، أو كشف حساب بنكي، أو مستندات أخرى تثبت مصدر الدخل.

يلزم وجود تاريخ ائتماني جيد لمُقدم طلب الحصول على تمويل اليسر، مما يعني عدم وجود تأخير في سداد الأقساط المالية السابقة.

يجب أن يكون مُقدم طلب الحصول على التمويل مقيمًا داخل أراضي المملكة العربية السعودية، وذلك خلال 3 شهور من تاريخ تقديم الطلب.

يجب تحديد مدة سداد التمويل، والتي يجب أن تتناسب مع الدخل الشهري لمُقدم الطلب.

الأوراق المطلوبة للحصول على تمويل اليسر

هناك مجموعة من الأوراق التي يجب توفرها للحصول على تمويل شركة اليسر، وهذه الأوراق تتمثل جاءت على النحو التالي:

صورة من بطاقة الهوية الوطنية.

صورة من بطاقة الإقامة.

صورة حديثة من شهادة الراتب تُظهر الدخل الشهري.

كشف حساب بنكي يوضح الأموال التي تم إيداعها وسحبها في الفترة الأخيرة.

كيفية الحصول على تمويل اليسر

لكي يتم الحصول على تمويل شركة اليسر يجب القيام بمجموعة من الخطوات التي تتمثل في الآتي:

القيام بالدخول إلى الموقع الرسمي لشركة اليسر “من هنا“. كتابة نموذج طلب التمويل الشخصي مع تحري الدقة عند إدخال البيانات. إدخال الاسم بالكامل، ورقم الهوية الوطنية. تحديد الغرض من التمويل، مثل تحسين المنزل، أو الشراء الشخصي، أو غير ذلك. الموافقة على الشروط والأحكام بعد قراءتها جيدًا. اضغط على طلب التمويل لإرسال الطلب. بعد الموافقة على التمويل من قبل شركة اليسر، ستحدد الشركة قيمة القسط الشهري، ومدة التقسيط وفقًا لما سجله العميل من معلومات مالية.

لقد تعرفنا من خلال الفقرات السابقة على الشروط والأوراق الواجب توافرها من أجل الحصول على تمويل اليسر بدون تحويل الراتب وبدون كفيل بقيمة تمويل كبيرة، وذلك لتلبية احتياجات العملاء المالية بشكل سهل.