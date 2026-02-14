الرياض - ياسر الجرجورة في السبت 14 فبراير 2026 02:16 صباحاً - تعرف على أفضل أنواع الساعات الرجالي واسعارها في السعودية إن كنت ترغب في الحصول على ساعة يد مميزة تُكسبك طلّة مختلفة، حيث إن الساعات من أكثر الإكسسوارات التي تعمل على تغيير الشكل بنسبة كبيرة، لذلك يعرض موقع لحظات نيوز الماركات المختلفة وأسعارها.

تعرف على أفضل أنواع الساعات الرجالي واسعارها في السعودية

يهتم الكثير من الرجال بمظهرهم الخارجي ويحرصون كامل الحرص على أن يظهروا في أفضل حال، وذلك من خلال تنسيقهم للملابس واختيار الألوان التي تليق بهم، لتكتمل المهمة بساعة أنيقة مميزة تُغير من الشكل النهائي للأفضل بالطبع.

لذلك إن كنت تسكن في المملكة العربية السعودية وترغب في اقتناء ساعة يد مختلفة سواءً لترتديها على الزي السعودي الرسمي، أو حتى الملابس العادية، جمعنا لك أفضل الماركات التي يمكن أن تصبح عميلًا لها وأسعارها.

1- Apple watch

أولى أنواع الساعات التي يمكن أن تقتنيها خاصةً إن كنت من عملاء شركة آبل، هي ساعات Apple watch، حيث اتجهت الشركة مؤخرًا إلى إنتاج مجموعة من الساعات الذكية والأنيقة وفي نفس الوقت يمكن ربطها بجهاز الآيفون الجهاز بك.

بالنسبة لأسعار Apple watch في السعودية فهي تتراوح بين 999 – 6000 ريال سعودي.

2- ساعات رولكس

لا يوجد مهتم بعالم الساعات ولا يعرف ماركة رولكس العالمية، التي تتربع على عرش صناعة الساعات بأيادي سويسرية، وتعتبر تلك الساعة لائقة جدًا لمن يبحث عن جودة الصنع والمظهر الجذاب الذي يعكس طابع الغنى.

تعتبر ساعة رولكس منجم من المعادن المتحرك، حيث يدخل في صناعتها الذهب وبعض الأنواع تُصنع من الألماس، فضلًا عن كون زجاجها مصنوع من الياقوت الأزرق.

بالإضافة إلى مواصفاتها العالية مثل أنها مقاومة للماء، ولا تسبب إزعاجًا بصوت حركة العقارب، كل ذلك وأكثر جعلها تحصل على ختم COSC للجودة.

أسعار ساعات رولكس بالطبع باهظة وتتباين حسب طراز الساعة، حيث تبدأ من 21000 ريال سعودي، وتصل حتى 300000 ريال سعودي.

3- ساعات RADO

ما زلنا في أرض سويسرا التي خرج منها أمهر وأحرف صانعي الساعات، والتي من بينها ماركة RADO المميزة، والتي تعد من أقوى الساعات وأفضلهم.

بالإضافة إلى شكلها الأنيق الذي يرجع إلى دخول الألماس، ومجموعة من الأحجار الكريمة في صناعتها، وتتراوح أسعار ساعات RADO بين 2910 – 11500 ريال سعودي.

4- ساعات CASIO

ماركة الساعات التالية هي CASIO والتي تعد أيضًا من أفضل أنواع الساعات العالمية التي استطاعت أن تجذب فئة كبيرة من العملاء بمواصفاتها المميزة، وشكلها الجذاب سواءً المعدنية أو الجلدية منها، وجودتها عالية الصنع.

أما بالنسبة لأسعار ساعات CASIO فهي تعتبر في متناول كثير من الناس إذ تتراوح بين 75 – 400 ريال سعودي.

5- ساعات TIMEX

لمحبين الصناعات الأمريكية فإن ساعات TIMEX حتمًا ستكون اختيارهم الأمثل، والتي استطاعت الحفاظ على ثقة عملائها فضلًا عن جذب آخرين، وذلك على مدار أكثر من 70 عامًا.

تتميز ساعات TIMEX بأنها مقاومة للماء، مع وجود خاصية الإضاءة الليلة، فضلًا عن مظهرها الأنيق والقوي في نفس الوقت، وألوانها الجذابة، وفي حال وقع الاختيار عليها يرجى العلم أن أسعارها تتراوح بين 100 – 600 ريال سعودي.

6- ساعات IWC Portuguese

نستكمل عرض أفضل الساعات وذلك مع ماركة IWC Portuguese والتي أصبحت في الآونة الأخيرة تُلقّب في السعودية بساعة الملوك بعد أن ارتداها الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله.

تتميز ساعات IWC Portuguese بأنها مصنوعة من مواد عالية الجودة ولا تصدأ، بالإضافة إلى أنها مقاومة للماء، وبالطبع هي باهظة الثمن حيث تتجاوز أسعار بعض أنواعها الـ 400000 ريال سعودي.

تعرف على أفضل أنواع الساعات الرجالي واسعارها في السعودية قبل أن تُقدم على الشراء خاصةً إن كانت تلك خطوتك الأولى في طريق عالم الساعات، وذلك حتى تعرف أي من تلك الساعات يُلبّي احتياجاتك ويناسب قدرتك المادية.

أسئلة شائعة

هل يوجد وكلاء لماركات الساعات العالمية في السعودية؟

نعم بالطبع، ويمكن معرفتها من خلال الموقع الرسمي للشركة المُختارة.

هل يمكن شراء ساعات رولكس أونلاين في السعودية؟

نعم.