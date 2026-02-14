ليفربول يخطط لصفقة مدوية بكسر عقد نيكو ويليامز ومطاردة جوهرة لايبزيج

يستعد نادي ليفربول الإنجليزي لتوجيه ضربة قوية في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، من خلال تفعيل الشرط الجزائي الضخم البالغ 83 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع نجم المنتخب الإسباني نيكو ويليامز. وتأتي هذه الخطوة من إدارة “الريدز” لدفع قيمة الشرط كاملة لقطع الطريق على الأندية المنافسة، وتحديداً توتنهام هوتسبير، في ظل الأنباء التي تؤكد رغبة اللاعب في الرحيل.

وكان ويليامز قريباً جداً من الانتقال إلى صفوف برشلونة في الصيف الماضي، إلا أنه تراجع في اللحظات الأخيرة وقرر توقيع عقد تاريخي يمتد لعشر سنوات مع ناديه أتلتيك بيلباو. ولكن بعد مرور أقل من عام واحد، بدأت حالة من عدم الاستقرار تسيطر على اللاعب في إقليم الباسك، وسط تقارير تشير إلى شعوره بالندم نتيجة تراجع مستوى الفريق وإخفاقه في المنافسة على المقاعد الأوروبية.

وفي سياق متصل، لا يقتصر تركيز كشافي ليفربول على ويليامز فقط، بل تمتد الرادارات لتشمل الجناح الواعد يان ديوماندي، نجم فريق لايبزيج الألماني. ويبرز ديوماندي، البالغ من العمر 19 عاماً والمقدرة قيمته بحوالي 87 مليون جنيه إسترليني، كهدف رئيسي لتعزيز خيارات الفريق الهجومية والتحضير لمرحلة ما بعد النجم المصري محمد صلاح.

وأكد الصحفي الموثوق ديفيد لينش أن ليفربول يراقب ديوماندي عن كثب، مشيراً إلى تغير ملحوظ في سياسة تعاقدات النادي للتحرك نحو المواهب الشابة مبكراً قبل اشتعال المنافسة عليها. وإلى جانب ذلك، دخل ليفربول في صراع شرس مع أندية مانشستر سيتي وأرسنال وباريس سان جيرمان للتعاقد مع المهاجم المتألق إيلي جونيور كروبي لاعب بورنموث، مما يعكس رغبة النادي في ثورة شاملة داخل خط الهجوم.