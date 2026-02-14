الرياض - ياسر الجرجورة في السبت 14 فبراير 2026 02:16 صباحاً - معرفة رصيد سوا يُمكن أن تتم بعدة طرق، ولكل طريقة الخطوات الخاصة بها والتي تصل بالعميل في النهاية إلى معرفة الرصيد المراد معرفته، ومن خلال موقع لحظات نيوز نوضح كل طريقة على حدة، والتي يتبين من خلالها الرصيد المتبقي لإعادة شحنه حال الحاجة إلى ذلك.

معرفة رصيد سوا

من السهل على جميع عملاء شركة سوا معرفة الرصيد المتبقي لهم في الخط، وذلك باتباع الطرق السهلة التي أتاحتها الشركة لعملائها من أجل تسهيل أمر الاستفادة من جميع الخدمات المتاحة دون الحاجة إلى الذهاب إلى مقرها.

الجدير بالذكر أن الطرق المتاحة جميعها تتميز بالسهولة والبساطة، ولا يوجد منها ما يحتاج إلى مجهود ووقت كبير من العميل لكي يتم بشكل صحيح، وهي:

1- كود معرفة الرصيد سوا

خصصت شركة سوا لعملائها الكود الخاص بمعرفة الرصيد، والذي يتم من خلاله الحصول على هذه المعلومة دون الحاجة إلى اتباع الكثير من الخطوات، والجدير بالذكر أن الكثير من الأشخاص يستخدمونه بالفعل لمعرفة رصيد سوا، وهو (*166#).

حيث يتم طلب الكود ومنه النقر على زر اتصال من أجل الحصول على جميع المعلومات الخاصة بالرصيد، وذلك بعد اتباع الإجراءات التي سيتم إرشاد العميل نحوها أثناء الاتصال.

2- خدمة الرسائل النصية

يُمكن لجميع عملاء شركة الاتصالات السعودية stc معرفة الرصيد المتوفر لديهم من خلال خدمة الرسائل النصية بالرقم المُخصص لها.

حيث يتعين على العميل في هذه الطريقة إرسال الرقم (2220) إلى الرقم المخصص في شركة سوا للاستعلامات عن الرصيد وهو (1500) ويتم من خلاله الرد برسالة أخرى يظهر من خلالها الرصيد.

3- التواصل مع خدمة عملاء سوا

يسهل لجميع العملاء معرفة الرصيد الخاص بالخط في شركة stc من خلال التواصل مع خدمة عملاء سوا، حيث يتم من خلال هذا التواصل الاستفسار عن الرصيد وسيتم إخبار العميل به.

لإتمام هذا التواصل يجب على العميل الاتصال على الرقم 900 ليتم التواصل مع أحد ممثلي خدمة العملاء، أو الاتصال على الرقم (0114555555) من أي رقم آخر، ويمكن كذلك الاتصال على الرقم (966114555555) من خارج المملكة.

رقم مركز خدمة عملاء سوا

الجدير بالذكر أن رقم الاستفسارات الذي أتاحته الشركة من أجل التواصل مع عملائها لمعرفة رصيد سوا يختلف عن الرقم الخاص بمركز خدمة العملاء، وهو الرقم (1100).

هذا الرقم يمكن الاتصال به على مدار الساعة، ويمكن من خلاله الاستفسار فعليًا عن أي شيء، فلا يقتصر على الخدمة الخاصة بمعرفة رصيد سوا فحسب، بل يُتاح من خلاله الاستفسار عن أي خدمة أخرى يرغب العميل في الاطلاع على تفاصيلها.

تطبيق شركة الاتصالات stc

الجدير بالذكر أن شركة سوا من الشركات التي تسعى نحو تسهيل التواصل مع عملائها، وذلك تبين من خلال توفير أكثر من طريقة يتم من خلالها الاستفادة من خدماتها والتواصل مع خدمة عملاء الشركة، وفيما يلي نوضح التطبيق الرسمي لها، والذي يُسهل بالفعل التواصل بين العميل والدعم الفني:

لتحميل تطبيق سوا على الأندرويد “من هنا“.

لتحميل تطبيق سوا للآيفون “من هنا“.

لمعرفة رصيد سوا يوجد الكثير من الطرق والتي يمكن الاختيار من بينها حسب ما يناسب العميل، والطريقة الأسهل له من حيث الخطوات، وما غير ذلك من عوامل.

أسئلة شائعة

هل يمكن شحن رصيد سوا من المنزل؟

نعم.

هل يمكن سداد فواتير سوا عبر التطبيق؟

نعم.