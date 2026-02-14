الرياض - ياسر الجرجورة في السبت 14 فبراير 2026 02:16 صباحاً - سلم رواتب الدفاع المدني الجديد 1447 مع البدلات

يمكننا القول إن سلم رواتب الدفاع المدني للأفراد، يعتبر الوسيلة الهامة التي يتم من خلالها تحديد مدى أهمية تلك الوظيفة، حيث إن المملكة العربية السعودية تعمل على تقديم مجموعة من الرواتب الممتازة للوظائف التي تحتاج إلى مخاطرة في العمل أو الوظائف ذات الدور الحيوي، لذلك سوف نتعرف من خلال جريدة لحظات نيوز على سلم رواتب الدفاع المدني والبدلات الخاصة به.

سلم رواتب الدفاع المدني

يمكننا من خلال الجدول التالي التعرف على سلم رواتب الدفاع المدني للأفراد:

الرتبة والدرجة جندي عريف وكيل رقيب رقيب رقيب أول رئيس رقباء الأولى 3220 3765 4455 5260 6180 7575 الثنية 3350 3940 4625 5510 6480 7935 الثالثة 3480 4115 4875 5760 6780 8295 الرابعة 3610 4290 5085 6010 7080 8655 الخامسة 3740 4465 5290 6260 7380 9015 السادسة 3870 4815 5505 6510 7680 9375 السابعة 4000 4990 5715 6760 7980 9375 الثامنة 4130 5165 5925 7010 8280 9735 التاسعة 4260 5340 6135 7260 8580 10095 العاشرة 4390 5515 6345 7515 8880 10455 الحادية عشر 4520 5340 6555 7760 9180 10815 الثانية عشر 4650 5515 6765 8010 9480 11175 الثالثة عشر 4780 5610 6975 8260 9780 11535 الرابعة عشر 4910 5865 7185 8510 10080 11895 الخامسة عشر 5040 6215 7395 8760 10380 12255

بدلات أفراد الدفاع المدني

يمكننا ان نتعرف على بدلات الدفاع المدني بشكل أكبر من خلال الجدول التالي:

البدل القيمة بالريال السعودي البدل الأساسي يبلغ 25 % من قيمة الراتب الأساسي بدل الخطورة 600 بدل الإعاشة 500 بدل تأهب واستعداد 950 بدل انتقالات وتحرك 500

تعتبر وظائف الدفاع المدني من الوظائف ذات الدور الهام في المملكة، لذلك عملت المملكة العربية السعودية على توفير الرواتب التي تناسب قيمة تلك الوظيفة الهامة، حيث إن الأفراد العاملين في تلك الوظيفة يتعرضون بشكل يومي إلى الخطورة التي يمكن أن تتسبب لهم في فقدان حياتهم، لذلك يحتاجون إلى التقدير المالي والمعنوي المناسب.