الرياض - ياسر الجرجورة في السبت 14 فبراير 2026 02:16 صباحاً - سلم رواتب الدفاع المدني الجديد 1447 مع البدلات
يمكننا القول إن سلم رواتب الدفاع المدني للأفراد، يعتبر الوسيلة الهامة التي يتم من خلالها تحديد مدى أهمية تلك الوظيفة، حيث إن المملكة العربية السعودية تعمل على تقديم مجموعة من الرواتب الممتازة للوظائف التي تحتاج إلى مخاطرة في العمل أو الوظائف ذات الدور الحيوي، لذلك سوف نتعرف من خلال جريدة لحظات نيوز على سلم رواتب الدفاع المدني والبدلات الخاصة به.
سلم رواتب الدفاع المدني
يمكننا من خلال الجدول التالي التعرف على سلم رواتب الدفاع المدني للأفراد:
|الرتبة والدرجة
|جندي
|عريف
|وكيل رقيب
|رقيب
|رقيب أول
|رئيس رقباء
|الأولى
|3220
|3765
|4455
|5260
|6180
|7575
|الثنية
|3350
|3940
|4625
|5510
|6480
|7935
|الثالثة
|3480
|4115
|4875
|5760
|6780
|8295
|الرابعة
|3610
|4290
|5085
|6010
|7080
|8655
|الخامسة
|3740
|4465
|5290
|6260
|7380
|9015
|السادسة
|3870
|4815
|5505
|6510
|7680
|9375
|السابعة
|4000
|4990
|5715
|6760
|7980
|9375
|الثامنة
|4130
|5165
|5925
|7010
|8280
|9735
|التاسعة
|4260
|5340
|6135
|7260
|8580
|10095
|العاشرة
|4390
|5515
|6345
|7515
|8880
|10455
|الحادية عشر
|4520
|5340
|6555
|7760
|9180
|10815
|الثانية عشر
|4650
|5515
|6765
|8010
|9480
|11175
|الثالثة عشر
|4780
|5610
|6975
|8260
|9780
|11535
|الرابعة عشر
|4910
|5865
|7185
|8510
|10080
|11895
|الخامسة عشر
|5040
|6215
|7395
|8760
|10380
|12255
بدلات أفراد الدفاع المدني
يمكننا ان نتعرف على بدلات الدفاع المدني بشكل أكبر من خلال الجدول التالي:
|البدل
|القيمة بالريال السعودي
|البدل الأساسي
|يبلغ 25 % من قيمة الراتب الأساسي
|بدل الخطورة
|600
|بدل الإعاشة
|500
|بدل تأهب واستعداد
|950
|بدل انتقالات وتحرك
|500
تعتبر وظائف الدفاع المدني من الوظائف ذات الدور الهام في المملكة، لذلك عملت المملكة العربية السعودية على توفير الرواتب التي تناسب قيمة تلك الوظيفة الهامة، حيث إن الأفراد العاملين في تلك الوظيفة يتعرضون بشكل يومي إلى الخطورة التي يمكن أن تتسبب لهم في فقدان حياتهم، لذلك يحتاجون إلى التقدير المالي والمعنوي المناسب.