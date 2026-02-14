الرياض - ياسر الجرجورة في السبت 14 فبراير 2026 01:10 صباحاً - لا تفوت فرصة شراء سيارة مستعملة بحالة الوكالة بسعر 7000 ريال في السعودية يمكن اعتباره إعلان ينتظره العديد من الأشخاص الذين يرغبون في شراء سيارة مستعملة بحالة جيدة للاستخدام الشخصي وفي نفس الوقت تكون ذات سعر منخفض، وسيعرض موقع لحظات نيوز أحدث هذه الإعلانات بالتفصيل.

هناك العديد من إعلانات بيع السيارات المستعملة بحالة التوكيل في السعودية بأسعار تزيد وتقل بقليل عن 7000 ريال سعودي، ونعرض أحدثها فيما يلي:

1- سيارة تويوتا كورولا موديل 2003

يوجد إعلان عن بيع سيارة تويوتا كورولا موديل 2003، ونعرض تفاصيله في النقاط التالية:

مكان البيع: حي الحرازات بمدينة جدة.

المواصفات متوافقة مع المواصفات الخليجية.

نوع ناقل الحركة: عادي.

ممشى السيارة: 400 ألف كيلو متر.

لون السيارة: أبيض.

إضافات السيارة: زجاج كهربائي.

سعر البيع: 6000 ريال سعودي نقدًا.

2- سيارة تويوتا كورولا موديل 2013

أعلن عن بيع سيارة تويوتا كورولا مستعملة موديل 2013، ونعرض التفاصيل فيما يلي:

مكان البيع: حي الجزيرة بمدينة الرياض.

المواصفات متوافقة مع المواصفات الخليجية.

ناقل الحركة: أوتوماتيك.

ممشى السيارة: 190 ألف كيلو متر.

لون السيارة: أبيض.

إضافات السيارة: زجاج كهربائي وبلوتوث وإير باج.

سعر البيع 10000 نقدًا أو بالتقسيط شاملة قيمة نقل الملكية والفحص.

3- سيارة تويوتا كامري موديل 2004

أعلن عن سيارة للبيع من إصدار تويوتا كامري موديل 2004 ونعرض تفاصيل الإعلان في النقاط التالية:

مكان البيع: حي الباطن بمدينة حفر الباطن.

نوع ناقل الحركي: عادي.

ممشى السيارة: 190 ألف كيلو متر.

لون السيارة: سماوي.

إضافات السيارة: كراسي من الجلد ومثبت سرعة وزجاج كهربائي وإير باج.

سعر البيع: 10 آلاف ريال سعودي نقدًا أو بالتقسيط.

4- سيارة تويوتا كامري موديل 2005

نعرض تفاصيل إعلان بيع هذه السيارة فيما يلي:

موقع البيع: حي الباطن بمدينة حفر الباطن.

ناقل الحركة: أوتوماتيك.

ممشى السيارة: أكثر من 380 ألف كيلو متر.

لون السيارة: خمري بالدهان الأصلي.

إضافات السيارة: زجاج كهربائي وتحكم في الطارة وجنوط ألمونيوم.

سعر البيع: 8000 ريال سعودي نقدًا، و10 آلاف للتقسيط.

5- سيارة تويوتا كامري موديل 2016

تم الإعلان عن سيارة تويوتا كامري موديل 2016 للبيع، ونعرض تفاصيل الإعلان فيما يلي:

موقع البيع: حي السلامة في جدة.

السيارة متوافقة مع مواصفات الخليجية.

ناقل الحركة: أوتوماتيك.

ممشى السيارة: 150 ألف كيلو متر.

اللون: أبيض.

إضافات السيارة: زجاج كهربائي ومكيف ومشغل وسائط.

سعر البيع: 8000 ريال سعودي.

شراء السيارات المستعملة من الخطوات التي تحتاج إلى دقة وشخص ذا خبرة في السيارات لاختيار أفضلها.