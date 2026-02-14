ليفربول يصطدم بطموح برايتون في صراع العبور لدور الـ16 بكأس الاتحاد

يحتضن معقل “الريدز” مساء اليوم السبت، مواجهة نارية تجمع بين ليفربول وضيفه الثقيل برايتون، في إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لموسم 2025/2026. ويدخل ليفربول اللقاء وعينه على بطاقة التأهل، مدفوعاً بنتائجه القوية في الدور الماضي بعد تجاوزه عقبة بارنسلي بنتيجة (4-1).

ويدرك ليفربول أن مهمته لن تكون مفروشة بالورود، فبرايتون يدخل اللقاء منتشياً بإقصائه لمانشستر يونايتد في الدور السابق (2-1)، وهو ما يجعل المباراة بمثابة “مطب” حقيقي لكتيبة الأنفيلد الساعية للحفاظ على آمالها في التتويج باللقب العريق هذا الموسم.

التشكيل المتوقع: صلاح يقود الكتيبة الهجومية

تشير المعطيات الفنية إلى أن ليفربول سيدخل اللقاء بتشكيلة مرصعة بالنجوم مع بعض التعديلات التكتيكية، حيث من المتوقع أن يعتمد الفريق على الأسماء التالية:

حراسة المرمى: جيورجي مامارداشفيلي.

خط الدفاع: ميلوس كيركيز، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، دومينيك سوبوسلاي (في دور تكتيكي متراجع).

خط الوسط: ريان جرافنبيرخ، كورتيس جونز.

الوسط الهجومي: كودي جاكبو، فلوريان فيرتز، محمد صلاح.

قلب الهجوم: فيديريكو كييزا.

ترقب لقرعة دور الـ16

بينما تنصب الأعين على أرضية الميدان اليوم، تترقب الأندية المتأهلة مساء الإثنين المقبل مراسم قرعة دور الـ16، حيث يسعى ليفربول لتأكيد تواجده في الوعاء المخصص للكبار ومواصلة رحلته نحو منصات التتويج.