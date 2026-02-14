ملامح تشكيل الزمالك لمباراة كايزر تشيفز

يستعد نادي الزمالك، بقيادة المدير الفني معتمد جمال، لخوض مواجهة مصيرية مساء اليوم السبت على استاد هيئة قناة السويس، حين يستضيف فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في ختام دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية. وتعد هذه المباراة بمثابة “عنق الزجاجة” للفارس الأبيض، الذي يطمح لانتزاع الصدارة من ضيفه، حيث يدخل اللقاء برصيد 8 نقاط في المركز الثاني، خلف الفريق الجنوب إفريقي المتصدر بـ 10 نقاط.

واستقر الجهاز الفني على ملامح التشكيل الأساسي الذي سيخوض به اللقاء، وسط محاولات للموازنة بين الصلابة الدفاعية والفعالية الهجومية المطلوبة لتحقيق الفوز. ومن المتوقع أن يبدأ المهدي سليمان في حراسة المرمى، بينما يقود خط الدفاع العائد من الإصابة محمود حمدي “الونش” بجوار حسام عبد المجيد وعمر جابر، مع استمرار المفاضلة في مركز الظهير بين الثنائي الشاب أحمد خضري و”إيشو”.

وفي منطقة العمليات، يعول معتمد جمال على خبرة عبد الله السعيد في عملية الربط وصناعة اللعب، بجانب الثنائي محمد إسماعيل ومحمد السيد لتوفير التغطية الدفاعية اللازمة. أما القوة الهجومية للزمالك، فستتمثل في الثلاثي ناصر منسي، والفلسطيني عدي الدباغ، والوافد الجديد “بيزيرا”، في توليفة هجومية تهدف لخلخلة دفاعات كايزر تشيفز منذ الدقائق الأولى.

تأتي هذه المواجهة في وقت يترقب فيه الجمهور الزمالكاوي حسم التأهل وصدارة المجموعة الرابعة، لتجنب الصدامات القوية في دور الثمانية، خاصة مع المنافسة الشرسة التي يفرضها النادي المصري البورسعيدي وزيسكو الزامبي في ذات المجموعة.