حقيقة عرض الـ 7 ملايين دولار لـ “زيزو” وسياسة “البيع الاضطراري” في الزمالك

حسم الدكتور حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، الجدل المثار حول العروض الخرافية التي تداولتها تقارير إعلامية بشأن رحيل نجم الفريق أحمد مصطفى “زيزو”، كاشفاً في الوقت ذاته عن كواليس نظام المكافآت الجديد داخل قلعة ميت عقبة.

ونفى المندوه بشكل قاطع وصول أي عروض رسمية تصل قيمتها إلى 6 أو 7 ملايين دولار لضم “زيزو”، مؤكداً أن ما تردد في هذا الشأن “محض شائعات”. وأوضح أمين الصندوق: “لم نتلقَ عرضاً بهذه الأرقام؛ العروض التي وصلت كانت أقل بكثير، بل واشترطت السداد على فترات زمنية طويلة. قرارنا بالتمسك بزيزو في تلك المرحلة أثبت صحته، وحققنا مكاسب فنية ومعنوية تفوق أي مقابل مادي ضعيف.”

فلسفة “الاستغناء” من أجل البقاء

وفي طرح اتسم بالواقعية الاقتصادية، لم يستبعد المندوه إمكانية رحيل بعض الركائز الأساسية في المستقبل إذا استدعت الضرورة المالية ذلك، قائلاً:

منطقية البيع: “كل أندية العالم تبيع نجومها لتستمر؛ إذا اضطررنا لبيع لاعب أو اثنين لتوفير مستحقات باقي المجموعة والحفاظ على هيكل الفريق، فهذا إجراء منطقي واحترافي.”

الالتزام المالي: شدد على أن الحفاظ على استقرار الفريق يبدأ من منح اللاعبين حقوقهم المالية بانتظام، وهو ما تسعى إليه الإدارة حالياً.

وعلى الصعيد التحفيزي، أكد المندوه صرف مكافآت الفوز في المباراة الأخيرة للفريق، معلناً عن تطبيق سياسة “المكافآت التصاعدية”، حيث ترتفع القيمة المادية مع استمرار سلسلة الانتصارات، معتبراً أن “المكسب يولد المكسب”.

واختتم تصريحاته بالإشادة بصلابة لاعبي الزمالك في كافة الألعاب (24 لعبة)، واصفاً إياهم بـ “الأبطال” لقدرتهم على مواجهة التحديات الإدارية والمالية الصعبة التي مر بها النادي مؤخراً، مؤكداً أن كرة القدم تظل القاطرة الأساسية للنادي رغم الاهتمام بكافة الألعاب الأخرى.