“ثلاثاء الحسم”.. الكشف عن موعد قرعة ربع نهائي دوري الأبطال والكونفيدرالية

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإفريقية صوب العاصمة المصرية القاهرة، حيث كشفت تقارير إعلامية عن استقرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” على يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 17 فبراير الجاري، موعداً لإجراء مراسم قرعة الدور ربع النهائي لبطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفيدرالية، وذلك تزامناً مع إسدال الستار على منافسات دور المجموعات بنهاية الأسبوع الحالي.

وفيما يخص الموقف المصري في “الأميرة السمراء”، نجح قطبا الكرة المصرية الأهلي وبيراميدز في حجز مقاعدهما رسمياً في دور الثمانية قبل انطلاق الجولة السادسة. ويدخل النادي الأهلي مواجهته المرتقبة أمام الجيش الملكي المغربي يوم الأحد المقبل على استاد القاهرة بهدف وحيد وهو “تأمين الصدارة”، حيث يتربع الأحمر على قمة المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط، يليه الفريق المغربي بـ 8 نقاط، بينما يبتعد يانج أفريكانز وشبيبة القبائل عن دائرة المنافسة.

على الجانب الآخر، يمر بيراميدز بحالة من الاستقرار الفني بعد ضمانه التأهل المبكر وصدارة مجموعته برصيد 13 نقطة، حيث يستعد لاستضافة “باور ديناموز” الزامبي غداً السبت على ملعب الدفاع الجوي في لقاء احتفالي للوصيف الإفريقي الطامح للقب.

أما في بطولة الكونفيدرالية، فلا يزال الغموض يكتنف مصير ممثلي الكرة المصرية، الزمالك والمصري البورسعيدي، بانتظار مواجهات السبت الحاسمة. ويخوض نادي الزمالك اختباراً صعباً أمام كايزر تشيفز المتصدر (10 نقاط) على استاد هيئة قناة السويس، ولا بديل للفارس الأبيض صاحب المركز الثاني (8 نقاط) عن تحقيق نتيجة إيجابية لضمان العبور، في ظل ملاحقة شرسة من النادي المصري (7 نقاط) الذي سيستضيف في التوقيت ذاته فريق زيسكو يونايتد الزامبي على استاد السويس الجديد، في ليلة ستحدد بشكل نهائي هوية المتأهلين عن هذه المجموعة المعقدة.