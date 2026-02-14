الرياض - ياسر الجرجورة في السبت 14 فبراير 2026 01:10 صباحاً - شروط استخراج رخصة قيادة سعودية للاجانب 2026

ما هي شروط استخراج رخصة قيادة سعودية للأجانب؟ وما هي المستندات المطلوبة لاستخراج رخصة القيادة للمقيمين؟ تمنح الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية الأجانب العديد من الخدمات منها الحصول على رخصة القيادة، حيث سنعرض عبر جريدة لحظات نيوز شروط استخراج رخصة قيادة سعودية للمقيمين.

شروط استخراج رخصة قيادة سعودية للاجانب

رخصة القيادة السعودية للمقيمين واحدة من الخدمات التي توفرها حكومة المملكة العربية السعودية للأفراد الأجانب المقيمين على أرضها وفق العديد من الشروط التي تتضح في النقاط التالية:

لا يقل عمر المقيم المتقدم لِطلب رخصة قيادة عن 18 عامًا.

ألا يكون قد صدر بحقه أي حكم قضائي في أي جريمة مخلة بالآداب العامة.

أن يحضر جواز سفر ساري المفعول لمدة عامين فما أكثَر.

يجري فحص طبي في مراكز أو مستشفى معتمدة في المملكة، يشمل فحص الدم وفحص النظر والباطنية.

أن يقوم بدفع رسوم إِصدار رخصة القيادة.

اجتياز الاختبار الخاص بالقيادة.

أن يكون سليم من الأمراض والعاهات.

يجب أن تكون الإقامة سارية المفعول.

أن يلتحق بواحدة من مدارس تعليم القيادة التي تنتشر في المملكة.

أن يتمّ تحديد مستوى المتقدم من خلال أداء الاختبار المبدئي في إحدى مدارس القيادة.

أن يدفع المخالفات المرورية في حال وجودها.

المستندات المطلوبة لاستخراج رخصة القيادة للمقيمين

يحتاج المقيم إلى إحضار العديد من المستندات الرسمية للحصول على رخصة القيادة في السعودية والتي تتضح في الآتي:

6 صور شخصية بمقاس 4×6.

شهادة خبرة في مجال القيادة إن وجدت.

صورة من الإقامة وإحضار الأصل.

نسخة من بطاقة هوية الكفيل.

صورة من رخصة القيادة المرورية الوطنية.

خطاب إثبات تعريف من جهة العمل.

أصل جواز السفر وصورة عنه.

ملف حتى يتم حفظ الأوراق عن طريقه.

خطوات استخراج رخصة القيادة للمقيم في السعودية

في صدد الحديث عن شروط استخراج رخصة قيادة سعودية للأجانب، سوف نعرض الخطوات التي يتم من خلالها الحصول على الرخصة والتي تتضح في الآتي:

زيارة بوابة أبشر الإلكترونية “من هنا“. الضغط على أبشر افراد. تسجيل الدخول ببيانات المستخدم. الضغط على المزيد أسفل خدمة المواعيد. تحديد المرور. اختيار خدمة إصدار رخصة القيادة. تحديد المنطقة والنقر على التالي. ظهور مدارس تعليم القيادة المتواجدة في المنطقة. يجب تحديد المكان الذي يرغب المستخدم بالحجز فيه. ثم تحديد اليوم والوقت الذي يرغب المستخدم بالحجز فيه. ظهور متطلبات الخدمة. يجب النقر على التأكيد على بيانات الموعد. زيارة إدارة المرور وجلب الأوراق المطلوبة. تقديم طلب إصدار الرخصة ثم انتظار طباعتها.

الإجراءات اللازمة لاستخراج رخصة قيادة سعودية للمقيمين

هناك العديد من الإجراءات التي يجب إتمامها لكي يمكن الحصول على رخصة القيادة في السعودية والتي تتمثل في الآتي:

إجراء الفحوصات الطبية المتمثلة في فحص الدم وفحص النظر والتي تظهر النتيجة الخاصة بها في 24 ساعة وذلك من خلال وصول رسالة لهاتف المستخدم.

النجاح في الاختبار النظري الذي يتمّ عقده في مدارس تعليم القيادة بإشراف الإدارة العامة للمرور.

إحضار الطلبات التي تطلبها مدرسة القيادة.

تعبئة نموذج مدرسة القيادة.

النجاح في الاختبار العملي.

إتمام التدريبات الخاصة بمدرسة القيادة، وهي 30 ساعة تدريبية، ودفع الرسوم التي تطلبها الدورة التدريبية، والتي تبلغ قيمتها 450 ريال سعودي.

توفر المملكة العربية السعودية العديد من الخدمات إلى الأجانب المقيمين على أرضها، حيث يمكن استخراج رخصة القيادة الشخصية وفق العديد من الشروط والضوابط.