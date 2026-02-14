منصة سند: إليك كيفية التسجيل للحصول على مساعدات المواطنين الخيرية 1447

الرياض - ياسر الجرجورة في السبت 14 فبراير 2026 01:10 صباحاً - الرئيسيةاخبار السعوديةمنصة سند: إليك كيفية التسجيل للحصول على مساعدات المواطنين الخيرية 1447

في ظل التطورات الاقتصادية والاجتماعية، تأتي مساعدات المواطنين الخيرية كأداة مهمة لتقديم الدعم والمساعدة للأفراد والأسر في المجتمع. إنها مبادرة تعكس قيم التكافل والتعاون في المجتمع، حيث يمكن للأفراد المحتاجين الحصول على الدعم الذي يلبي احتياجاتهم الأساسية ويساهم في تحسين جودة حياتهم، وعبر جريدة لحظات نيوز سنتعرف على خطوات التسجيل في مساعدات المواطنين الخيرية بمنصة سند.

مساعدات المواطنين الخيرية

يقدم برنامج سند دعمًا ماليًا سخيًا، دون الحاجة إلى استرداده مرة أخرى، إلى جانب ذلك، يقدم أيضًا مساعدات نقدية وعينية للعديد من الجمعيات الخيرية والهيئات العاملة في مجال الخير والإغاثة، للمواطنين الراغبين في الاستفادة من هذه المساعدات، يمكنهم اتباع الخطوات التالية للتسجيل في برنامج سند:

زيارة موقع المؤسسة على الإنترنت عبر منصة سند “من هنا“. اختيار خدمات المواطنين الإلكترونية. اختيار خيار التسجيل في البرنامج للمرة الأولى. اختيار نوع المساعدة المطلوبة وتسجيل الطلب. تقديم المعلومات الشخصية وشرح سبب الاحتياج للمساعدة، مع إرفاق أية وثائق أو دلائل تثبت الحاجة. حفظ البيانات وإرسال الطلب.

شروط التسجيل في مساعدات المواطنين الخيرية

بعد أن قمت بالتعرف في الفقرة السابقة على خطوات تسجيل مساعدات المواطنين الخيرية، إليك الشروط الخاصة بالتسجيل في مساعدات الزواج بمنصة سند:

الجنسية السعودية للزوجين.

يجب أن يكون هذا الزواج هو الزواج الأول للزوجين.

مهر الزوجة لا يزيد عن 50000 ريال.

العمر المناسب والذي يكون بين 21 و 40 سنة للزوج وبين 18 و 40 سنة للزوجة.

عدم مرور فترة طويلة على عقد الزواج.

حاصل على الثانوية العامة.

إجمالي دخل الزوجين الشهري لا يزيد عن 4000 ريال.

إتمام دورة الوعي بمعدل لا يقل عن 60٪.

مبلغ مساعدة برنامج سند

برنامج سند يوفر دعماً مالياً يمكن أن يصل إلى 20,000 ريال سعودي، وتحدد شروط الصرف التي يجب توفرها للمستفيدين حسب معايير البرنامج، يتيح البرنامج أيضًا صرف مبالغ مختلفة للأفراد المحتاجين، حيث يتم تحديد هذه المبالغ بناءً على حالتهم الشخصية، يتم إعطاء الأفضلية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ويتم التحقق من ذلك بالتعاون مع الجهات المختصة في المملكة التي تقيم حاجة الأفراد للدعم بناءً على معايير الدخل.

تسجيل مساعدات المواطنين الخيرية هو عملية حيوية تمكن المؤسسات الخيرية والحكومية من تقديم الدعم بشكل فعال ومستدام للفئات المستحقة في المجتمع، إن تعزيز هذه العمليات وتسهيلها يمكن أن يسهم في تعزيز التضامن الاجتماعي وتقديم يد العون للذين يحتاجون إليها.