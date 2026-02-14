الرياض - ياسر الجرجورة في السبت 14 فبراير 2026 01:10 صباحاً - بمناسبة شهر رمضان.. المؤسسة العامة للتقاعد توضح موعد صرف المكرمة الملكية

المكرمة الملكية هي واحدة من المبادرات التي توفرها المملكة لتقديم الدعم للمواطنين خلال شهر رمضان، ويرغب الكثير بالتعرف على حقيقة ما أعلنت عنه المؤسسة العامة للتقاعد عن موعد صرف المكرمة الملكية، التي توفر الكثير من احتياجات المواطنين في المملكة.

المؤسسة العامة للتقاعد توضح موعد صرف المكرمة الملكية

تم توضيح من قبل المؤسسة التأمينية للتقاعد أن المكرمة الملكية ما هي ألا منحة خاصة لمستفيدي الضمان الاجتماعي وليس لها علاقة برواتب المتقاعدين وأي أخبار منتشرة ما هي إلا مجرد شائعات ليس لها أساس من الصحة ويجب ألا يتم اتباع هذه المواقع مجهولة المصدر والبعد عن الشائعات المتداولة عن صرف المكرمة الملكية للمتقاعدين.

موعد صرف المكرمة الملكية في رمضان

المكرمة الملكية من أهم المنح التي تقدمها المملكة للمواطنين خلال شهر رمضان، وبالتزامن مع اقتراب شهر رمضان يرغب الكثير بالتعرف على موعد صرف المكرمة الملكية، حيث عادة يتم الصرف خلال العشر أيام الأولى من شهر رمضان طبقًا للسنوات السابقة ولكن إلى هذا الوقت لم يتم الإعلان عن موعد صرف المكرمة الملكية، ومن المتوقع أن يتم الصرف في النصف الأول من شهر مارس.