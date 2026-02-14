تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام سالفورد في كأس الاتحاد الإنجليزي

يفتح ملعب “الاتحاد” أبوابه مساء اليوم السبت لاستضافة مواجهة تجمع بين “العملاق” مانشستر سيتي ونظيره سالفورد سيتي، ضمن منافسات دور الـ32 من كأس الاتحاد الإنجليزي لموسم 2025/2026. وتأتي هذه المباراة وسط طموحات كبيرة لكتيبة بيب جوارديولا الذي يواصل المنافسة على كافة الجبهات هذا الموسم، ساعياً لتكرار تفوقه الكاسح بعد الفوز التاريخي في الدور الماضي على “إكستر سيتي” بنتيجة (10-1).

تتجه أنظار الجماهير العربية والمصرية تحديداً نحو التشكيل الأساسي “للسيتي”، حيث تشير كافة التوقعات إلى مشاركة النجم المصري عمر مرموش بصفة أساسية.

ويأتي هذا الاعتماد في ظل الشكوك التي تحيط بجاهزية الهداف النرويجي إيرلينج هالاند، الذي لم يتعافَ تماماً بعد استبداله الاضطراري في موقعة فولهام الأخيرة يوم الأربعاء الماضي.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة سالفورد

من المتوقع أن يمنح جوارديولا الفرصة لعدد من الأسماء الشابة والصفقات الجديدة لتدوير التشكيل وتجنب الإجهاد، لتكون الملامح كالتالي:

حراسة المرمى: جيمس ترافورد.

خط الدفاع: ريكو لويس، عبد القادر خوسانوف، آلين، ناثان آكي.

خط الوسط الدفاعي: نيكو جونزاليس، ماكايدو.

الوسط الهجومي: تيجاني ريندرز، فيل فودين، ريان شرقي.

قلب الهجوم: عمر مرموش.

ويسعى مانشستر سيتي لحسم اللقاء مبكراً لتجنب مفاجآت الكأس المعتادة، معولاً على الحيوية التي يمنحها ريان شرقي وتيجاني ريندرز في وسط الملعب، خلف “المتوهج” عمر مرموش الذي يسعى لتسجيل اسمه في سجلات هدافي البطولة العريقة بقميص الفريق السماوي.