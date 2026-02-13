رابط ask.moh.gov.kw مستشفى العدان حجز موعد 2026

الرياض - ياسر الجرجورة في الجمعة 13 فبراير 2026 11:15 مساءً - رابط مستشفى العدان حجز موعد هو من أكثر الأشياء والروابط التي يتم البحث عنها، حيث مستشفى العدان هي أحد أفضل المستشفيات في الكويت، فتجد أن وزارة الصحة الكويتية قامت بتوفير خدمة حجز المواعيد بطريقة إلكترونية، فمنذ جائحة كورونا حاولت الدولة الحفاظ على صحة المواطنين، وعبر جريدة لحظات نيوز سنعرض لكم رابط حجز موعد مستشفى العدان.

رابط مستشفى العدان حجز موعد

بالطبع مستشفى العدان تمثل قوة كبيرة لمستشفيات دولة الكويت، فترى أن هذه المستشفى توفر الكثير من الخدمات والأشياء بداخلها بهدف إراحة المريض، فهي أحد أفضل المستشفيات داخل الوطن العربي وأكثرها تكاملًا، وبالطبع موقع وزارة الصحة الكويتي وفر إمكانية حجز لموعد في هذه المستشفى عن طريق الرابط الخاص به “من هنا“.

طريقة حجز موعد في مستشفى العدان

بالطبع هناك أكثر من طريقة لحجز موعد في مستشفى العدان الكويتية، فمن الممكن أن تزور المستشفى لطلب حجز موعد، كما يمكنك استغلال الخدمات التي توفرها وزارة الصحة الكويتية، إذ طرحت إمكانية حجز موعد لزيارة المستشفى بطريقة إلكترونية، وسنوضح أبرز خطوات هذه الطريقة فيما يلي:

اذهب مباشرة إلى منصة التعيين الخاصة بالموقع الرسمي لوزارة الصحة الكويتية “من هنا“. من ثم سجل الدخول إلى المنصة إن كنت تمتلك حساب وإن لم تمتلك قم بإنشاء حساب. بعد ذلك اختر مستشفى العدان من واجهة المستخدم. بعدها قم بالضغط على خيار الاستفسارات العامة. وفي النهاية اتبع التعليمات لتقديم طلب حجز موعد.

إنشاء حساب للمواطنين في موقع وزارة الصحة

بالتأكيد لحجز موعد في مستشفى العدان يلزم أن تمتلك حساب رسمي على هذا الموقع، وبالطبع الطريقة لإنشاء هذا الحساب طريقة بسيطة وسلسة تحتاج فقط إلى بعض الخطوات، وأهم هذه الخطوات في التالي:

قم بالولوج إلى منصة حجز المواعيد التابعة لموقع وزارة الصحة الكويتي الرسمي “من هنا“. من ثم قم بالنقر على أيقونة المستخدم الجديد الظاهرة باللون الأحمر. بعد ذلك يجب إدخال الرقم المدني الخاص بك. وبعدها يجب إدخال رقم الهاتف عنوان البريد الإلكتروني الصحيح. وقم بإنشاء كلمة مرور خاصة بالحساب الجديد وقم بكتابتها مرة أخرى لتأكيدها. قم بالموافقة على الشروط والأحكام عن طريق وضع علامة بجانبها. وفي النهاية انقر على زر إنشاء حساب.

عنوان مستشفى العدان والرقم الخاص به

بالطبع مستشفى العدان هي أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة الكويتية، فهي التي تأسست مما يقرب من 40 عام، وحاولت المستشفى توفير جميع الأقسام بداخلها نظرًا لشعبيتها الكبيرة، ويتساءل الكثير من المواطنين عن العنوان الخاص بمستشفى العدان، وسنوضح عنوان ورقم هاتف المستشفى فيما يلي:

عنوان المستشفى: منطقة هدية، على طريق الملك فهد بن عبد العزيز، محافظة الأحمدي في الكويت.

رقم الهاتف للمستشفى: 23940600

ها قد وضحنا رابط مستشفى العدان حجز موعد، وبالطبع هذه المستشفى أحد المستشفيات التي تقدم خدمات مميزة للعملاء والمرضى، بل وهي تعتبر من المستشفيات الرائدة على مستوى البلاد.