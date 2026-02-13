الرياض - ياسر الجرجورة في الجمعة 13 فبراير 2026 11:15 مساءً - تعليمات جديدة عن تأشيرات الزيارة بشهر رمضان المقبل وقرارات واجبة التنفيذ من الحجاج 2026

تم تداول أخبار خلال الأيام السابقة تفيد بإيقاف المملكة العربية السعودية إصدار تأشيرات الزيارة بشهر رمضان المقبل للمصريين بسبب زيادة الوفيات والتجاوزات في موسم الحج الماضي، حيث إنه لا يسمح بأداء الفريضة إلا لحامل التأشيرة فقط وليس أي شخص آخر، وعبر موقعنا يمكنك التعرف على تفاصيل الخبر.

تأشيرات الزيارة بشهر رمضان المقبل

أوضح محمد عابد، عضو غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة حقيقة الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تفيد بإيقاف تأشيرة الزيارة بدءًا من شهر رمضان بعد المخالفات والمشكلات التي حدثت في موسم الحج الماضي، حيث أشار إلى أنه هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة

وأنه لم يتم إصدار أي قرار رسمي بذلك من الجهة السعودية، وأكد لأنه في حالة تنفيذ هذا القرار سوف يتم الإعلان عنه عبر البيانات الرسمية أو الخطابات التي يتم إرسالها إلى الشركات السياحية لإبلاغها بإيقاف العمل بالتأشيرة، وهذا الأمر لم يحدث إلى وقتنا هذا.

تحذير من السفر لأداء الحج بطرق مخالفة

حذر محمد عابد المواطنين من التعامل مع الصفحات غير الموثوقة أو الإعلانات الوهمية التي تدعي قدرتها على تسهيل السفر إلى السعودية لأداء الحج بتأشيرات مخالفة وأسعار قليلة مقارنة بالأسعار الحقيقة الرسمية حيث علق قائلًا: “الدولة تكون مسئولة فقط عن رعاية وحماية البعثات الرسمية، وهذه البرامج ليست من ضمنها، وكل فرد سيكون مُعرض للخطر”

وأكد أنه سوف يتم فرض عقوبات على الفرد الذي يسافر لأداء الحج في العام المقبل بتأشيرة مخالفة، وأكد أن العقوبات تتمثل في غرامات كبيرة وقد تصل إلى السجن، وقال عابد في هذا السياق: “لن يُسمح لأصحاب هذه البرامج بأداء الحج ولن تتكرر أزمة الموسم السابق مُجددًا”.

أزمة موسم الحج عام 2026

حدثت أزمة كبيرة في موسم الحج السابق، حيث إنها بدأت منذ عصر يوم عرفة بسبب عدم توافر وسائل نقل أو مبيت أو دخول إلى الجبل للكثير من الأشخاص، لأنهم لم يكونوا حاملين للكود QR CODE مما أدي على عدم قدرتهم على الدخول

وإصابتهم بالأزمات الصحية التي نتج عنها الكثير من الوفيات والإصابات بسبب درجة الحرارة المرتفعة، وتم التأكيد على ضرورة التعامل مع مكاتب السياحة المعتمدة فقط.

وزيرة التضامن الاجتماعي في مصر أكدت على أنه قد تم تخصيص أكثر من 12 تأشيرة حج عبر المؤسسة القومية لتيسير الحج التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، وأكدت أنه يتم العمل على تقديم أفضل الخدمات لحجاج الجمعيات الأهلية لتسهيل إجراءات أداء الفريضة.