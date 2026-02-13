كيف اعرف رقم الحساب من الايبان الراجحي بطريقة سهلة

الرياض - ياسر الجرجورة في الجمعة 13 فبراير 2026 11:15 مساءً - كيف اعرف رقم الحساب من الايبان الراجحي؟ وما الهدف من استخدام رقم الآيبان في الراجحي؟ حيث يتم استخدام هذا الرقم في جميع المعاملات الرقمية من خلال العميل، لذا ونظرًا لأهميته وضرورة معرفته نوضح من خلال موقع لحظات نيوز الطرق التي يمكن اتباعها في معرفة رقم الآيبان وبعض المعلومات والتفاصيل فائقة الأهمية عنه.

كيف اعرف رقم الحساب من الايبان الراجحي

مُتاح لعميل بنك الراجحي الكثير من الطرق التي يعرف من خلالها رقم الآيبان، ومنها ما يحتاج إلى التسجيل الإلكتروني ومنها الخدمات التي يقوم بها ذاتيًا، ومن خلال السطور التالية نعرض كل طريقة على حدة والخطوات المتعلقة بها:

1- طريقة معرفة رقم الحساب عن طريق النت

يُمكن معرفة رقم آيبان بنك الراجحي إلكترونيًا عن طريق التطبيق الرسمي للبنك، ومن خلال الخطوات التالية سنوضح الطريقة المُتّبعة في ذلك:

تحميل تطبيق بنك الراجحي “”.

تسجيل الدخول بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور. النقر على خيار كشف الحساب. ستظهر جميع التفاصيل الخاصة بالحساب الشخصي ومنها رقم الحساب ورقم الآيبان.

الهدف من رقم آيبان الراجحي

رقم الآيبان من الرموز المهمة الخاصة بالعميل في بنك الراجحي، ومن خلال الرد على كيف اعرف رقم الحساب من الايبان الراجحي سنوضح أهميته:

يُسهل أمر الحصول على رقم الحساب الشخصي.

التقليل من الفترة التي تحتاج إليها معالجة الحوالات التامة بين البنك المحلي والدولي.

إمكانية التأكد من صحة الحسابات، وذلك حال إجراء المعاملات المصرفية المختلفة بين البنوك.

تسريع الحوالات التي تتم خارج أرض السعودية.

الطرق المتاح من خلالها معرفة رقم الحساب في بنك الراجحي من أسهل الطرق التي يمكن اتباعها، والجدير بالذكر أن اختلافها يتوافق مع جميع العملاء.

أسئلة شائعة

إلى ماذا يشير أول رمزين في رقم الآيبان؟

إلى الدولة.

ما هو رقم بنك الراجحي المجاني؟

(8001241222).