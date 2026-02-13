الرياض - ياسر الجرجورة في الجمعة 13 فبراير 2026 11:15 مساءً - مساعدة مالية من الأمراء السعوديين .. كيفية الطلب والبيانات المطلوبة

تعد مساعدات الأمراء في المملكة العربية السعودية من أهم مصادر المساعدة المالية للفئات المحتاجة، حيث يتم تقديم المساعدة للمواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة من منطلق الحرص على توفير حياة كريمة لهم.

كيفية تسجيل طلب مساعدة من الأمراء

أولا التواصل مع مؤسسة خيرية تابعة للأمير:حيث تمتلك كثير من المؤسسات الخيرية التابعة للأمراء في السعودية قنوات تواصل هاتفية و إلكترونية بحيث يمكن للمحتاجين التواصل معهم لتسجيل طلباتهم، وتعد من أبرز المؤسسات الخيرية في السعودية:

مؤسسة الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود.

مؤسسة الأمير سعود الفيصل بن عبد العزيز آل سعود.

مؤسسة الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود.

مؤسسة الأمير تركي بن عبدالعزيز آل سعود.

مؤسسة الأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود.

ثانيا التواصل مع مكتب الأمير شخصيا: حيث يمكن للمحتاجين التواصل مع مكتب الأمير من خلال زيارة المكتب أو الاتصال هاتفيا، وفي المعتاد تكون مكاتب الأمراء مفتوحة دائما للمحتاجين.

ثالثا تقديم الطلب عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي: حيث يستخدم بعض الأمراء وسائل التواصل لاستقبال طلبات المساعدات المالية عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي.

البيانات المطلوبة لطلب المساعدات المالية

اسم طالب المساعدة بالكامل ورقم هويته.

تاريخ الميلاد الخاص بطالب المساعدة.

رقم الجوال الخاص بطالب المساعدة.

البريد الإلكتروني لطالب المساعدة.

الرقم البريدي.

نوع المساعدة التي يحتاجها.

وصف تفصيلي للحاجة إلى المساعدة.

ويمكن إضافة أي معلومات أخرى خاصة بطالب المساعدة، وإرفاق كل ذلك مع أي أوراق ذات صلة مثل شهادات طبية أو تقارير أمنية أو أي صور ومستندات تخص الحاجة إلى المساعدة.