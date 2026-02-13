كيفية رفع شكوى مالية للضمان المطور 2026

الرياض - ياسر الجرجورة في الجمعة 13 فبراير 2026 11:15 مساءً - كيفية رفع شكوى مالية للضمان المطور ليست بالأمر الصعب، حيث إن برنامج الضمان الاجتماعي المطور يهدف إلى دعم فئات معينة من الناس بشكل مالي ومادي مُستحق، مع السماح بتقديم شكوى في حال عدم وجود المدفوعات النقدية المطلوبة وهذا ما نتعرف عليه من خلال موقع لحظات نيوز بشكل تفصيلي.

أتاحت حكومة المملكة السعودية برنامج الضمان الاجتماعي للدعم المالي والمؤهلات المهنية، لذلك نتعرف على كيفية رفع شكوى مالية للضمان المطور من خلال ما يلي:

أدخل إلى منصة نظام الضمان الاجتماعي المطور “من هنا“. اضغط على الأفراد. سجل الدخول إلى الحساب الخاص بالمستفيد وأدخل المعلومات المطلوبة. أدخل كلمة التحقق. اضغط على تسجيل الدخول. اختر برنامج الدعم الخاص بي. اضغط على الدفعات المالية في صفحة تفاصيل الطلب. اختر الدفعة التي ترغب في الاعتراض عليها. صور الشاشة بوضوح واحفظها كملف pdf. اضغط على تقديم الشكوى. حمل الملف لإدخال صورة الشاشة التي التقطتها. اضغط على إرسال الشكوى. اضغط على التأكيد على رفع الشكوى ثم إرسال الشكوى.

الحالات التي لا يحق لها تقديم الشكوى

بعد الاطلاع على كيفية رفع شكوى مالية للضمان المطور، نتعرف على الحالات التي لا يحق لها تقديم شكوى من خلال ما يلي:

التخلف عن تحقيق شرط الاستحقاق.

إضافة المستفيد للمعلومات الخاطئة.

عدم الاستجابة إلى طلب تحديث البيانات بالخطة التأهيلية.

قدرة المستفيد على العمل وعدم التقديم على المنصات الوظيفية.

تنازل المستفيد عن الراتب تلقائيًا.

وجود المستفيد في إحدى دور الإيواء.

الفئات التي يشملها الدعم المالي

نتعرف من خلال ما يلي على الفئات التي يشملها الدعم المالي:

الأيتام.

المطلقات.

الأسر ذات الدخل المنخفض.

المرأة المهجورة.

النساء الأرامل.

زوجة المدمن.

زوجة المفقود.

كبار السن.

ذوي الإعاقة.

شروط استحقاق الدعم المالي لبرنامج الضمان المطور

من خلال ما يلي نطلع على شروط استحقاق الدعم المالي لبرنامج الضمان المطور:

الجنسية السعودية.

الإقامة في المملكة.

عدم الإقامة في دور الإيواء.

عدم امتلاك عقارات باهظة الثمن.

قلة الدخل عن 1100 ريال.

قلة دخل الفرد الواحد عن 550 ريال.

عدم تأثر الأسرة بوجود أحد أفرادها خارج البلاد.

الالتزام بمتطلبات الوزارة من خدمات صحية وتعليمية للأبناء.

تسعى المملكة العربية السعودية بشكل دائم لمساعدة المواطنين والمقيمين بها من خلال تقديم الخدمات والمساعدات المالية التي يحتاجونها، والتي من أهمها الضمان الاجتماعي المطور.