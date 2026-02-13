الرياض - ياسر الجرجورة في الجمعة 13 فبراير 2026 10:09 مساءً - تنزيل تطبيق توكلنا Tawakkalna السعودية للجوال برابط مباشر من أهم الأمور التي يتم البحث عنها بصورة كبيرة في الوقت الحالي وذلك للاستفادة من الخدمات التي يوفرها التطبيق، حيث يعتبر تطبيق توكلنا من أهم التطبيقات التي طرحتها المملكة العربية السعودية لتوفير كافة الخدمات خصوصا في فترة وباء كورونا، وسوف نتعرف على خدمات ومميزات التطبيق عبر موقع لحظات نيوز.

تنزيل تطبيق توكلنا Tawakkalna السعودية للجوال برابط مباشر

حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية حرصت الدولة على توفير كافة الخدمات التي يحتاجها الأشخاص من خلال تطبيقات يتم تحميلها على الهواتف الذكية للحد من التكدس والازدحام، ومنها تطبيق توكلنا ويمكن تحميله على أجهزة الأندرويد “من هنا“، وعلى هواتف الأيفون “من هنا“.

شروط التسجيل في توكلنا

عرضنا في الفقرة السابقة تنزيل تطبيق توكلنا Tawakkalna السعودية للجوال برابط مباشر، لكن في هذه الفقرة سوف نعرض بعض الشروط التي يحتاجها التسجيل في التطبيق وتتمثل في الآتي:

امتلاك حساب على منصة أبشر الإلكترونية، وفي حالة لم يتوفر حساب، يمكن تعريف رقم الهاتف من أحد المسجلين في أبشر.

تعين تاريخ الميلاد.

يمنع التسجيل للأشخاص القادمين من الدول المحظور دخولها في المملكة.

رقم الجوال المربوط بحساب أبشر، أو الرقم الخاص بالمعرف.

تحديد التابعين الموجودين في نفس المسكن.

عنوان السكن على أن يكون المستخدم موجود أثناء التحديد.

تحديد العمالة المنزلية المتواجدة في نفس السكن.

تعيين كلمة سر للتطبيق.

إدخال رقم الهوية، أو رقم الإقامة.

الإجابة بدقة على الأسئلة الصحية.

خطوات التسجيل في تطبيق توكلنا

في إطار الحديث عن تنزيل تطبيق توكلنا Tawakkalna السعودية للجوال برابط مباشر، لا بد من الحديث إلى أن التطبيق لكي يتم الاستفادة من خدماته لا بد من إنشاء حساب، وتتمثل الخطوات فيما يلي:

قم بفتح التطبيق على جوالك بعد تحميله على أجهزة الأندرويد “من هنا“، وعلى هواتف الأيفون “من هنا“. ثم قم بالنقر على اختيار (تسجيل جديد) من الواجهة الرئيسية. أدخل رقم الهوية للمواطنين أو رقم الإقامة إذا كنت من المقيمين. ثم أدخل تاريخ الميلاد بالتقويم الهجري للمواطنين، وبالتقويم الميلادي للوافدين. الاطلاع على الشروط والأحكام ومن ثم الموافقة عليها. قم بالضغط على تبويب (التالي). ثم قم بإنشاء كلمة مرور جديد مع الالتزام ببعض الضوابط الخاصة بها وهي ألا تقل كلمة المرور عن 12 خانة، أن تتضمن حرف إنجليزي كبير على الأقل وحرف إنجليزي صغير، أن تتكون من الأرقام والأحرف الكبيرة والصغيرة. عليك التأكيد عليها مرة أخرى. يجب تشغيل الـ gps من أجل تحديد محل السكن بشكل دقيق على الخريطة، لأنه في حال حدوث خطأ في تسجيل العنوان فلن يتم السماح للمستخدم بتعديله قبل مرور 30 يومًا على التسجيل. لا بد من تعبئة بيانات الاستبيان الصحي. حدد التابعين والمكفولين الذين يعيشون في محل السكن. انقر على تبويب (ابدأ) تسجيل الحساب.

خدمات تطبيق توكلنا

أشرنا في السابق تنزيل تطبيق توكلنا Tawakkalna السعودية للجوال برابط مباشر، حيث تجدر الإشارة إلى أن التطبيق يقدم الكثير من الخدمات المميزة التي منها الآتي:

الإبلاغ عن حالات الاشتباه بأعراض كورونا.

الحصول على بيانات التسجيل في منصة مدرستي.

يمكن التسجيل في العنوان الوطني للأفراد والمؤسسات.

تعريف رقم الجوال في تطبيق توكلنا

الاطلاع على الوثائق الرقمية مثل رقم الإقامة عبر خدمة المحفز الرقمي.

لوحة الإعلانات في تطبيق توكلنا.

خدمة العنوان الوطني.

استخراج كافة تصاريح المعتمرين والحجاج.

المحفظة الرقمية التي تحتوي على المستندات الرسمية بصورة إلكترونية.

طرق التواصل مع الدعم الفني لتطبيق توكلنا

في ختام الحديث عن تنزيل تطبيق توكلنا Tawakkalna السعودية للجوال برابط مباشر، لا بد من التنويه إلى أن التطبيق يوفر مجموعة من ممثلي الدعم الفني للرد على الاستفسارات الخاصة بالتحميل وذلك من خلال الآتي:

الاتصال على الرقم الموحد 8001289999 التواصل من خلال البريد الإلكتروني [email protected] .

تطبيق توكلنا من أهم التطبيقات التي توفر العديد من الخدمات بصورة سريعة سواء في فترة كورونا أو في الوقت الحالي، كما أن التطبيق يمكن تحميله على كافة أنظمة التشغيل للهواتف.

أسئلة شائعة

هل يمكن الاطلاع على المخالفات ورخصة القيادة أو الجوازات من تطبيق توكلنا؟

نعم.

ما هي أبرز خدمات تطبيق توكلنا؟

حجز موعد لقاح كورونا.

هل يمكن الاطلاع على نتائج اختبار قياس من توكلنا؟

نعم.