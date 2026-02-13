الرياض - ياسر الجرجورة في الجمعة 13 فبراير 2026 11:15 مساءً - استخراج رخصة قيادة دولية اون لاين تعتبر الوسيلة التي يتمكن من خلالها المواطنين السعوديين الحصول على الرخصة الدولية، حيث إن تلك الرخصة هي الوسيلة التي يتمكن من خلالها المواطن السعودي القيادة عبر أي دولة بسهولة، لذلك سوف نتعرف من خلال جريدة لحظات نيوز على كيفية استخراج رخصة القيادة الدولية أون لاين.

استخراج رخصة قيادة دولية اون لاين

تتم عملية استخراج رخصة القيادة الدولية في المملكة، من خلال الخطوات التالية:

الذهاب إلى الموقع الرسمي لاتحاد السيارات السعودية بشكل مباشر “من هنا“. الذهاب إلى دليل الخدمات الإلكترونية مع العمل على تسجيل رقم الهوية الوطنية الخاص بالمتقدم. عليك كتابة البيانات الشخصية الخاصة بك بشكل صحيح في الأماكن المحددة لها. كتابة بيانات جواز السفر الخاص بك، ومن الضروري أن يكون ساريًا. رفع الصورة الشخصية. حدد الطريقة التي يمكن أن تحصل بها على الرخصة.

شروط الحصول على رخصة قيادة دولية في السعودية

تتم عملية الحصول على رخصة القيادة الدولية في السعودية، من خلال الالتزام بالشروط التالية:

سريان مدة الرخصة المحلية لمدة عام على الأقل.

يمكن الحصول على الرخصة لكل من المقيمين والوافدين.

ألا توجد مخالفات مرورية مسجلة على مقدم الطلب.

الأوراق التي يجب توفيرها للحصول على الرخصة الدولية

هناك مجموعة من الأوراق التي يجب توفيرها لكي يتم الحصول على الرخصة الدولية، وهي:

صورة واضحة من بطاقة الهوية ويجب أن تكون واضحة.

صورة أو أصل الرخصة التي يتم استخدامها في البلد الأصلي للمقيم.

تقديم جواز السفر، ويجب أن يكون ساري.

2 صورة مقاس 4×6، يجب تدوين الاسم عليهم من الخلف.

مزايا الحصول على الرخصة الدولية

في الحصول على الرخصة الدولية العديد من المميزات، التي يمكن التعرف عليهم من خلال النقاط التالية:

يمكن من خلالها قيادة أي سيارة في العالم دون الخوف من المسائلة القانونية.

توفير الوقت والجهد على صاحبها.

لا تحتاج إلى إجراء اختبار قيادة لكي تتمكن من الحصول عليها.

ذات رسوم زهيدة للحصول عليها.

تعتبر الرخصة الدولية واحدة من المميزات التي يتمكن العديد من المقيمين والمواطنين الحصول عليها، حيث يتمكنون من خلالها العمل على القيادة بشكل طبيعي خارج أراضيهم، دون الحاجة إلى الخوف من التعرض إلى المساءلة القانونية.