ما هو نموذج خطاب نقل ملكية سيارة في السعودية .. وكم رسوم نقل ملكية مركبة ؟

ما هو نموذج خطاب نقل ملكية سيارة في السعودية .. وكم رسوم نقل ملكية مركبة ؟ أصبح هذا السؤال هو الأكثر تداولًا لمن يريد نقل ملكية سيارة من شخص لشخص آخر حيث يعد هذا التفويض هو مستند رسمي بتفويض عام من صاحب السيارة لشخص آخر مقيم بالسعودية ويتوقف هذا التفويض على بعض الشروط، ويمكنك عمل هذا التفويض بشكل إلكتروني ويعد ذلك من الخدمات الإلكترونية المميزة التي أعلنت وزارة الداخلية بالمملكة عنها للمقيمين والمواطنين بالسعودية.

يعد نموذج تفويض نقل الملكية لسيارة أو بيعها من أهم الإجراءات والخطوات الضرورية التي يشترط إنهائها أولا وملئ نموذج التفويض، وذلك لأنه من أهم المستندات الأساسية التي تعين مالك السيارة في أحقية إثبات ملكيته للسيارة بعد ذلك، كما أنه يدل الاتفاق بين مالك السيارة والطرف الآخر في نقل الملكية من مالك السيارة لهذا الطرف.

أهم خطوات عمل تفويض نقل سيارة بشكل إلكتروني

يبحث العديد من الذين يريدون بيع سياراتهم عن الخطوات المطلوبة من أجل اتباعها لنقل ملكية السيارة إلكتروني وسوف نوضح هذه الخطوات كما يلي:

اذهب إلى منصة أبشر الإلكترونية لخدمات الأفراد من خلال هذا الرابط.

بعد ذلك قم بالضغط فوق ” أبشر أفراد”.

قم بتسجيل الدخول للحساب الخاص بك الموجود في أبشر وسجل رقم الهوية وكلمة السر.

يلي ذلك النقر على ” تسجيل الدخول”.

بعد ذلك سيتم إرسال رسالة نصية إلى هاتفك تحوي رمز التحقق

قم بإدخال الرمز في المكان المخصص له للتأكد من هويتك وتكملة إجراءات التسجيل.

بعد ذلك انقر فوق” خدماتي”.

انقر فوق خدمة ” إدارة التفويض” .

قم باختيار ” تفويض مراجعة قطاع”.

بعد ذلك انقر فوق ” إصدار تفويض” .

سيظهر لك صفحة أخرى تضمن بعض المعلومات الشخصية التي يجب تسجيلها بطريقة صحيحة مثل رقم الهوية للمفوض له وتاريخ الميلاد وتحديد القطاع .

بعد ذلك قم باختيار” نقل ملكية مركبة” ثم انقر على “التالي”.

ستظهر لك بعد ذلك صفحة تضمن البيانات الخاصة بالسيارة ورقمها ثم قم بالنقر فوق خيار الموافقة للتأكيد من تفويض السيارة ثم انقر على التالي.

بعد ذلك عليك بمراجعة جميع البيانات التي تم تسجيلها للتأكيد من صحتها وانقر “تم”.

أهم شروط عمل تفويض لنقل ملكية سيارة

أصدرت مديرية الأمن العام بالسعودية إعلان أن كل مواطنين المملكة يمكنهم عمل تفويض نقل سيارة إلكترونيًا عبر منصة أبشر ولكن مع الالتزام ببعض الشروط وهذه الشروط كالآتي:

يشترط أن يمتلك المفوض حساب شخصي له في أبشر الإلكترونية.

يشترط أن يمتلك المفوض رخصة قيادة ويجب أن هذه الرخصة سارية.

يمكن عمل التفويض من مواطن سعودي إلى سعودي آخر وكذلك من الكفيل للشخص المقيم.

يجب عدم وجود أي مخالفات مرورية في السجل المتعلق بالمالك أو الشخص المفوض له.

يجب أن تكون استمارة التأمين الخاصة بالمركبة سارية أيضًا.

يشترط إضافة مستخدم فعلي واحد فقط للمركبة ويجب ألا يرتفع عدد المفوضين عن ثلاث أشخاص.

لا يمكن عمل تفويض لمواطن سعودي مقيم خارج المملكة العربية السعودية.

لكي يتم قبول التفويض يجب ألا يوجد أي مخالفات مرورية على المركبة التي يتم التفويض لها.

هنا قد وصلنا إلى نهاية مقالنا حول ما هو نموذج خطاب نقل ملكية سيارة في السعودية .. وكم رسوم نقل ملكية مركبة ؟ وعرضنا لكم أهم التفاصيل والخطوات لعمل تفويض نقل سيارة واهم الشروط الأزمة لذلك.