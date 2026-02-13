الرياض - ياسر الجرجورة في الجمعة 13 فبراير 2026 11:15 مساءً - قبيلة قحطان من القبائل المشهورة جدًا في المملكة العربية السعودية وغيرها من الدول العربية الأخرى، والتي ذيع صيتها بسبب الشخصيات المشهورة فيها والتي تولت المناصب العليا، وهي ما أخذت بها إلى القمة وجعلت الجميع يسأل عن أصلها ويهتم بمعرفة كامل التفاصيل عنها، ومن خلال موقع لحظات نيوز يتم عرض نسب قبيلة قحطان مع توضيح شجرة هذه القبيلة وكافة المعلومات المهمة عنها.

قبيلة قحطان

هذه القبيلة من أكثر القبائل المشهورة في المملكة العربية السعودية، والتي يعود أصلها إلى سبأ، لذا يُقال عنها إنها القبيلة السبئية، والتي اشتهرت كثيرًا في العهد الأموي وأصبحت من أكبر القبائل في المملكة.

سكن أبناء القبيلة في الكثير من المناطق السعودية منها عسير، وكذلك يتواجدون على أطراف تهامة، ولها الكثير من الفروع والفخوذ ويندرج منها الكثير من القبائل المهمة التي يتم التعريف بها من خلال السطور التالية.

فروع قبيلة قحطان

يوجد لهذه القبيلة الكثير من الفروع، ومن خلال النقاط التالية يتم عرضها لكل من يحتاج إلى التعرف بالمزيد عليها:

آل مفتاح.

آل حميدان.

آل مفرح.

آل مكاذب.

آل سالم بن عبيد.

آل جبران.

آل غازي.

آل الشريف.

فخذو قبيلة قحطان

نظرًا لتعدد العائلات فيها فتبين من خلال ما كتبه المؤرخين عنها أن لها الكثير من الفخوذ، ومن خلال النقاط التالية يتم عرضها:

سنحان .

الحباب .

آل السري .

الجحادر التي انتقلت من الجهة الشمالية الشرقية لمنطقة عسير إلى نجد.

آل عمر .

شريف وهم أبناء شريف الجنبي المذحجي.

بني بشر هم أبناء بشر بن حرب بن كعب المذحجي.

بني هاجر .

رفيدة .

عبيدة تنسب إلى عُبيَدْة بنت مهلهل التي تزوجت في بني الحارث بن كعب بن الحارث بن مَذْحَج من معاوية بن عمر بن معاوية بن الحارث بن منبه بن يزيد بن حرب بن علة بن جلد بن مَذْحَج.

قبائل قحطان

يندرج من قبيلة قحطان الكثير من القبائل الأخرى الكبيرة وهذا يدل على أنها قبيلة كبيرة جدًا تضم الكثير تحتها، ومنها:

سنحان.

الجحادر.

الحباب.

آل السري.

بني بشر.

آل عمر.

بني هاجر.

شريف.

رفيدة.

عبيدة.

نبذة عن قبائل قحطان

نظرًا لأنه ينحدر من هذه القبيلة الكثير من القبائل الأخرى فمن خلال السطور التالية نعرض نبذة مختصرة عن كل قبيلة من هذه القبائل، وهي:

1- قبيلة عبيدة

هذه القبيلة تنقسم إلى شقين هما آل الحارث وآل الصقر، ومن خلال النقاط التالية نعرض العائلات التي تنتمي لكل شق:

آل حارث منهم الفهر والعرجان والعذرة وآل مهدي وآل معمر، وبنو طلق وآل عاطف وهم آل غانم وآل محمد، والوهابة وهم الحُنْفان، وقيس، والصعقات والمراشدة وآل مبارك وآل الشوافة ويعودون إلى بنو شداد.

آل الصقر منهم آل اسماعيل وآل يوسف وهم آل عباس، وآل بسام وآل مريع وهم آل الرواس وآل مسفر وآل زايد آل الضاوي والكوادر وآل عمران، وآل سليمان وهم الجبرة آل الصقر وآل عضية والأحامرة وآل قرعة والجرابيع وآل جمان.

2- قبيلة بنو بشر

هذه القبيلة ينحدر منها الكثير من العائلات والذين ينقسمون إلى شقين، وهما ما نعرضه عبر النقاط التالية:

السراة وهم العسران والرقفين والقبل وآل نجيم.

تهامة وهم آل حسن وآل أم جبرة وآل سالم وآل مسعود.

3- قبيلة شريف

ينحدر تحت هذه القبيلة الكثير من العائلات ومن خلال النقاط التالية يتم عرضها:

آل سريع.

بنيوس.

عبد القادر.

بنو هاجر.

بنو زيد.

4- قبيلة الجحادر

يوجد في هذه القبيلة قسمين ولكل قسم العائلات الخاصة بها، ومن خلال النقاط التالية نوضحها:

آل الجمل وهم آل سويدان وآل عيياف وآل عليان والعجارشة وآل مريتع.

آل سلسمان وهم آل محمد وآل عاصم وآل سلطان والمشاعلة.

5- قبيلة رفيدة

وهي القبيلة التي تضم الكثير من العائلات، ومن خلال النقاط التالية نوضح أبرزها بحسب ما ذكره العلماء:

جارمة والذين يسكنون وادي بيشة وتهامة.

خطاب وهي ماتقع قراهم في وادي خطاب ووادي بيشة بن سالم.

آل الجحل وتقع قراهم في الوادي الجنوبي وفي شهران.

بني قيس.

آل شواط والذين تقع قراهم في وادي بيشة وبلاد عبيدة وبلاد شهران.

لحاف وتقع قراهم في سهل الوادي وفي تهامة.

ذًعي وتقع قراهم في وادي بيشة وجرش في الأردن.

6- قبيلة سنحان

يندرج من هذه القبيلة الكثير من العائلات، ومن خلال النقاط التالية يتم عرض ما يندرج تحتها من عائلات:

آل سليمان وهم السلاطين وآل سعد وآل الهوى وآل مكابس.

العنابس وهم آل عبد الواحد وآل عمر.

آل بالقير وهم آل هران وآل يحمد وآل حازب وآل جعدن.

آل حيان وهم آل مونس وآل مانع وآل غنيم وآل حسن.

آل منصور وهم آل حكم وآل محنن.

آل جحيش.

من خلال عرض كافة المعلومات الخاصة بقبيلة قحطان يكون قد تم توضيح نسبها والفروع التي تندرج تحتها مع تقديم الكثير من المعلومات الخاصة بنسبها وعائلاتها.