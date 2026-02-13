الرياض - ياسر الجرجورة في الجمعة 13 فبراير 2026 10:09 مساءً - تعمل المملكة العربية السعودية جاهدة على توفير كافة أنواع الدعم لكل مواطنيها، حيث تعددت المؤسسات الداعمة للفقراء والمحتاجين والمرضى في السعودية من بينها العائلة المالكة في السعودية، مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد، مؤسسة الأمير الوليد بن طلال.

لكن السؤال الآن عن كيفية طلب مساعدة مالية للمطلقين والأرامل والمحتاجين في السعودية والشروط اللازمة لطلب المساعدة والعمل على تحقيق هذه الشروط.

طلب مساعدة مالية للمطلقين والأرامل والمحتاجين في السعودية

تتنوع المساعدات الإنسانية التي تمنحها المملكة لمواطنيها بين مساعدات مالية لكل الفقراء والمحتاجين، وعلاجية للمرضى ،مساعدات خدمية متمثلة في تقديم أماكن سكنية لكل من يعاني من عدم وجود مسكن خاص به، هناك بعض الشروط والأحكام التي وضعتها المملكة العربية السعودية يجب توافرها في المتقدم لطلب مساعدة مالية للمطلقين والأرامل والمحتاجين في السعودية وهذه الشروط كالآتي.

يشترط على المتقدم طالب الدعم والمساعدة أن يكون حاملًا للجنسية السعودية.

أن يلتزم المتقدم بتقديم كافة المستندات والأوراق التي تطلبها منه المؤسسة الداعمة وتثبت احتياجه للدعم.

لا يتجاوز الدخل الشهري للمتقدم لطلب المساعدة عن ٣٠٠٠ريال سعودي.

ألا يمتلك المتقدم لطلب الدعم أي نوع من الأصول العقارية.

لا يستطيع المتقدم لطلب الدعم أن يقترض من البنك أو الاستفادة من وزارة الإسكان.

طلب مساعدة مالية من مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد

تحرص مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد على تقديم العمل الخيري لكل المواطنين من الفقراء والمحتاجين، وكل من يجد صعوبة في الحياة المعيشية، والمتعثرين ماديًا وذلك من خلال تقديم طلب مساعدة مالية للمطلقين والأرامل والمحتاجين.

ويتم الحصول على هذه المساعدة من خلال تقديم معروض لمؤسسة الأمير بطريقة مباشرة عن طريق الواتس آب، أو إلكترونيًا، أو عن طريق البريد، حيث تتميز المؤسسة بالاستجابة السريعة لكل المعاريض المقدمة من قبل المحتاجين والفقراء من أبناء المملكة، ويمكن طلب الدعم من خلال الدخول على هذا الرابط.

هناك بعض الخطوات التي يجب توافرها في كتابة المعروض وهي متمثلة في الآتي.

التقدم في بداية المعروض بإلقاء السلام على سمو الأمير( السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سمو الأمير وصاحب المكارم الأمير عبد العزيز بن فهد)

الدعاء للأمير عبدالعزيز بن فهد وأسرته ووالده.

ذكر المساعدة المطلوبة سواء كانت مادية أو علاجية أو خدمية.

تقديم الأوراق والمستندات التي تثبت حاجة المتقدم للمساعدة.

الدعاء للأمير وأسرته.

كتابة اسم المتقدم بطلب الدعم كاملًا.

كتابة عنوان المتقدم بطلب الدعم.

كتابة رقم الهاتف.

اقرأ أيضًا: الشروط المطلوبة للمساعدات المالية والعينية والعلاجية من الديوان الوطني السعودي

في إطار حرص المملكة العربية السعودية على تقديم المساعدات الإنسانية والمادية والاجتماعية لكل مواطني المملكة قامت بالعمل على تعدد مؤسسات الدعم لديها حتى يصل الدعم لكل مستحقيه وتوفير حياة كريمة لكل أفراد الشعب السعودي، وعملت على وضع شروط متيسرة عند طلب مساعدة مالية للمطلقين والأرامل والمحتاجين في السعودية للتسهيل عليهم الحصول على الدعم؛ لذلك يجب على كل مواطن الالتزام بتوفير الأوراق والمستندات اللازمة التي تثبت احتياجه للحصول على الدعم.