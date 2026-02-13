بيان عاجل من وزارة الداخلية بشأن تطبيق الشريعة في حق مواطن أنهى حياة شخص آخر

الرياض - ياسر الجرجورة في الجمعة 13 فبراير 2026 10:09 مساءً - نشرت وزارة الداخلية اليوم بيانا حول تنفيذ حكم الإعدام انتقاما من أحد الجناة في المنطقة الشرقية، بعدما تمكنت الجهات الأمنية من إلقاء القبض على مجرم ارتكب جريمة في حق نفسه أولا قبل حق المقتول.

بيان وزارة الداخلية

قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى)

وقال تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُم تَتَّقُون)َ.

تمكنت السلطات الأمنية من القبض على المدان عبد العزيز بن سعيد بن محمد القحطاني “مواطن سعودي” بعد أن قام بقتل سعد بن فريد بن محمد الشهراني “سعودي الجنسية” تمت هذه الجريمة نتيجة لنزاع سابق بين الطرفين، حيث أطلق الجاني النار على الضحية ما أدى إلى وفاته.

بفضل الله، تمت متابعة الجاني وتوجيه الاتهامات له وإحالته إلى المحكمة المختصة، وقضت المحكمة بثبوت الجريمة وأصدرت حكمًا بقتل الجاني بموجب قانون القصاص، وتم تأكيد هذا الحكم من قبل محكمة الاستئناف وأيضًا من المحكمة العليا، وفي نهاية المطاف، صدر أمر ملكي بتنفيذ الحكم بقتل الجاني بناءً على الأحكام الشرعية.

تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بحق المدان عبد العزيز بن سعيد بن محمد القحطاني يوم الأربعاء الموافق 20 سبتمبر 2026 بالمنطقة الشرقية.

وزارة الداخلية تعلن هذا الحادث للجمهور لتؤكد التزام حكومة المملكة بتحقيق العدالة وضمان الأمن العام، وأن العقوبة الشرعية ستكون مصيرًا لأي شخص ينتهك حقوق الآمنين أو يسفك دماءهم، اللهم اهدي الجميع إلى الخير والسلام.