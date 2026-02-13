خطة جديدة لأمانة جدة: إزالة وتهديد الأحياء العشوائية باستخدام التكنولوجيا

الرياض - ياسر الجرجورة في الجمعة 13 فبراير 2026 10:09 مساءً - أمانة جدة توضح خريطة جدة الذكية للإزالة والهدد للأحياء العشوائية 1447 إلى المواطنين في المملكة وهذا ما نتعرف عليه بشكل مفصل من خلال موقع لحظات نيوز، حيث قامت هيئة الأمانة العامة داخل المملكة العربية السعودية بوضع خطة تنفيذ عالية الاتقان من أجل التخلص من الأحياء العشوائية الموجودة في مدينة جدة.

أمانة جدة

من الجدير بالذكر أن أمانة جدة العامة في المملكة العربية السعودية قد أعلنت عن التوقيت الذي تم تقريره من أجل تنفيذ الخطة التي تتعلق بهدم العشوائيات.

حيث قامت الأمانة العامة لمدينة جدة في المملكة العربية السعودية بالنشر من خلال موقعها الإلكتروني خريطة جدة الذكية إلى جانب أسماء الأحياء التي سوف تتعرض للهدم، مع التاريخ المحدد لإخطار سكان هذه الأحياء بموعد الإخلاء، إلى جانب توقيت إيقاف الخدمات.

ومن الجدير بالذكر أن التوقيت المحدد من أجل إزالة العشوائيات وخطة العمل يشملان التاريخ المحدد لبدء عملية الهدد، هذا إلى جانب توقيت الانتهاء من عملية إزالة الأنقاض.

بالإضافة إلى المساحة الإجمالية الخاصة بالأحياء التي سوف يتم إزالتها، وتصل مساحة المناطق التي سيتم تطهيرها إلى 18.5 مليون متر مربع متمثلة في 26 مجتمع.

قرار تطهير الأحياء العشوائية داخل مدينة جدة

يرجى العلم بأن من أهم الأحياء المقرر إزالتها ضمن خطة التطوير هي حي الجامعة، ويرجع ذلك إلى المشكلات والأضرار الكثيرة التي يقوم بها للسكان، والتي من أهمها أن المتاجر الموجودة داخل المنطقة لا يسري عليها أي رقابة صحية.

بالإضافة إلى حي الجامعة فإن هناك 19 منطقة أخرى كذلك، كما تم عرض مفهوم الدولة لمناطق العشوائيات والتي تم على أساسها تحديد هذه المناطق، وكان هذا المفهوم مشتملًا على المناطق التي تحتوي على العديد من الأمراض نتيجة البنية التحتية الفقيرة بسبب التخطيط العشوائي لها.

ولذلك فستقوم حكومة المملكة العربية السعودية بتقديم التعويض المادي اللازم إلى المتضررين من عمليات الهدد التي تحدث في هذه المناطق من المملكة.

عملت هيئة الأمانة العامة في المملكة العربية السعودية على وضع خطة تنفيذ عالية الإتقان من أجل التخلص من الأحياء العشوائية داخل مدينة جدة، حيث قامت الحكومة بالإعلان في الشهور الأخيرة من عام 2021 عن خطة العمل على إزالة العديد من مناطق العشوائيات داخل المملكة العربية السعودية.